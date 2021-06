Sport in tv oggi (martedì 22 febbraio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Sarà un martedì 22 giugno ricco di eventi sportivi e da vivere in compagnia di OA Sport. Si parte con la Coppa America di calcio, poi come sempre tanto tennis in particolare con le qualificazioni di Wimbledon.

E’ arrivata alle battute finali la Nations League di volley maschile che vedrà impegnata l’Italia e per finire gli Europei di calcio maschile con i match che chiuderanno la fase a gironi per quanto concerne il Gruppo D. Di seguito il programma completo:

PROGRAMMA SPORT IN TV (22 GIUGNO)

02.00 CALCIO (Coppa America): Argentina vs Paraguay – Diretta tv su Sky Sport Serie A (202), live streaming su SkyGo, Now e su Eleven Sports.

11.30 TENNIS (ATP 250 Eastbourne): primo turno (Seppi vs Nishioka, terzo incontro dalle 11.30) – Diretta tv su SuperTennis, live streaming su supertennis.tv.

11.30 TENNIS (WTA 500 Eastbourne): primo turno (Giorgi vs Pliskova, secondo incontro dalle 12.00) – Diretta tv su SuperTennis, live streaming su supertennis.tv.

12.00 TENNIS, Wimbledon (Qualificazioni): primo turno (Baldi vs Marcora terzo match dalle 12.00; Pellegrino vs Kudla terzo match dalle 12.00; Gaio vs Rola terzo match dalle 12.00; Lorenzi vs van de Zandschulp quarto match dalle 12.00 Giannessi vs Zapata Mirles primo match dalle 12.00; Fabbiano vs Griekspoor primo match dalle 12.00; Giustino vs Marchenko secondo match dalle 12.00; Di Giuseppe vs Kawa sesto match dalle 12.00) – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Arena (204), live streaming su SkyGo e su Now.

21.00 CALCIO (Europei): Croazia-Scozia – Diretta tv su Sky Sport (253), live streaming su SkyGo e su Now. Il match è presente anche in Diretta Gol su Sky Sport Uno (201) e su Sky Sport (251)..

21.00 CALCIO (Europei): Repubblica Ceca-Inghilterra – Diretta tv su Rai1, Sky Sport Football (203), Sky Sport (252), live streaming su RaiPlay, su SkyGo e su Now. Il match è presente anche in Diretta Gol su Sky Sport Uno (201) e su Sky Sport (251).

21.00 VOLLEY (Nations League): Italia vs Russia– Diretta streaming Eurovolley TV

Foto: Marta Magni Images / MEF Tennis Events