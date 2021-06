Sport in tv oggi (giovedì 24 giugno): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Saranno numerosi gli eventi sportivi che vivremo nella giornata odierna. Un giovedì 24 giugno davvero ricco di appuntamenti. La grande attenzione sarà per la presentazione delle squadre del Tour de France 2021, quindi non dimenticate le conferenze stampa di MotoGP e F1, con i Gran Premi di Olanda e Stiria in arrivo, quindi Copa America e tanto sport a stelle e strisce con MLS e, soprattutto, i Play-offs NBA con gli Atlanta Hawks di Danilo Gallinari che scendono in campo per Gara-1 della Eastern Conference Final contro i Milwaukee Bucks. Non mancherà il tennis, con le qualificazioni per Wimbledon, quindi i tornei di Eastbourne e Mallorca. Andiamo, quindi, a scoprire nel dettaglio tutti gli appuntamenti sportivi di oggi.

PROGRAMMA EVENTI SPORTIVI DI OGGI, giovedì 24 giugno

Ore 1.38 CALCIO, MLS – Philadelphia Union – Columbus Crew – diretta su DAZN

Ore 1.38 CALCIO, MLS – New York FC – Atlanta Utd – diretta su DAZN

Ore 2.00 CALCIO, Copa America – Brasile – Colombia – diretta su Sky Sport Serie A (202)

Ore 2.08 CALCIO, MLS – Chicago Fire – FC Cincinnati – diretta su DAZN

Ore 2.30 BASKET, NBA – Milwaukee Bucks – Atlanta Hawks Gara-1 – diretta su Sky Sport 1 (201) e Sky Sport NBA (206)

Ore 2.38 CALCIO, MLS – Sporting Kansas City – Colorado Rapids – diretta su DAZN

Ore 4.08 CALCIO, MLS – Seattle Sounders – Real Salt Lake City – diretta su DAZN

Ore 4.41 CALCIO, MLS – Vancouver Whitecaps – LA Galaxy – diretta su DAZN

Ore 11.30 GOLF, European Tour Amburgo – prima giornata – diretta su Eurisport2 (211)

Ore 12.00 TENNIS, Wimbledon – qualificazioni- diretta su Sky Sport 1 (201) e Sky Sport Arena (204), il match tra Federico Gaio e Denis Kudla (ore 14.00) non avrà copertura tv.

Ore 12.00 TENNIS, ATP Eastbourne Lorenzo Sonego vs Alexander Bublik a seguire Andreas Seppi (ITA) (LL)-Max Purcell (AUS) (LL)- diretta su Supertennis (canale 63 dgt). Diretta streaming gratuita su supertennis.tv

Ore 13.30 TENNIS, WTA Eastbourne (1) Aryna Sabalenka VS (Q) Camila Giorgi- diretta su Supertennis (canale 63 dgt). Diretta streaming gratuita su supertennis.tv

Ore 15.30 CICLISMO, Giro dell’Appennino 2021 – diretta streaming su PMG Sport

Ore 15.30 ATLETICA, Campionati italiani junior – differita su Raisport (227 e 57 dgt)

Ore 16.00 PALLAVOLO femminile, Nations League Volley – Brasile-Giappone – disponibile a pagamento su Volleyball.tv

Ore 17.00 MOTOGP, Conferenza stampa piloti GP Olanda – diretta su Sky Sport MotoGP (208)

Ore 17.30 TENNIS, ATP Mallorca – quarta giornata – diretta su Supertennis (canale 63 dgt)

Ore 17.30 CICLISMO, Giro dell’Appennino 2021 – differita su Raisport (227 di Sky e 57 dgt)

Ore 17.45 FORMULA Uno, Paddock Live Pit Walk GP Stiria – diretta su Sky Sport F1 (207)

Ore 18.30 CICLISMO, Presentazione squadre Tour de France 2021 – diretta su Eurosport1 (210) e RaiSport (227 di Sky e 57 dgt)

Ore 19.30 FORMULA Uno, Conferenza stampa GP Stiria – differita su Sky Sport F1 (207)

Ore 19.30 PALLAVOLO femminile, Nations League Volley – USA-Turchia – disponibile a pagamento su Volleyball.tv

Ore 20.15 ATLETICA, Campionati italiani junior – differita su Raisport (227 e 57 dgt)

Ore 21.00 GOLF, Travelers Championship – prima giornata da Cromwell – diretta su Eurosport 2 (211)

Ore 21.15 TENNIS, WTA Bad Homburg – quarta giornata – differita su Supertennis (canale 63 dgt)

Ore 23.00 CALCIO, Copa America – Bolivia – Uruguay – diretta su Sky Sport 1 (201) e Sky Sport Serie A (202)

Ore 23.00 TENNIS, ATP Eastbourne – differita su Supertennis (canale 63 dgt)

Gli eventi trasmessi su Sky Sport saranno disponibili anche in streaming su Sky Go e NowTV

Gli eventi trasmessi su Eurosport saranno disponibili anche in streaming su Eurosport Player e Discovery +

Gli eventi trasmessi sulla Rai saranno disponibili anche in streaming su RaiPlay

Gli eventi trasmessi su DAZN saranno disponibili in streaming e on demand

Foto: Lapresse