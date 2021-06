Belgio-Portogallo, Europei 2021: programma, orario, tv, streaming

Cristiano Ronaldo o Remulu Lukaku? Quale degli ultimi due capocannonieri della Serie A avanzeranno ad Euro 2021 di calcio? Domenica 27 giugno alle ore 21.00 vedremo in campo un Belgio-Portogallo davvero di altissimo livello, un ottavo di finale che sembra quasi una finale anticipata.

Si giocherà allo Stadio de la Cartuja di Siviglia e vedremo di fronte due grandissime squadre, comandate da due macchine da gol come “Big Rom” per il Belgio, e CR7 per i lusitani. Da una parte vedremo la prima classificata (a punteggio pieno) del Gruppo B, mentre il Portogallo si è classificata come terza nel Gruppo F, quello denominato “di ferro”.

Al momento i due bomber stanno impressionando, per l’ennesima volta, anche in questo Euro 2021, con lo juventino che ha già messo a segno 5 reti, mentre il totem dell’Inter ha raggiunto quota 3 gol, una per ogni incontro disputato. Chi vincerà? Questo duello ci riguarda molto da vicino, dato che chi avanzerà se la vedrà contro la vincente di Italia-Austria, nel quarto di finale di Monaco di Baviera di venerdì 2 luglio.

IN TV – Belgio-Portogallo, ottavo di finale di Euro 2021, sarà trasmesso in diretta da Rai1 e Sky Sport per mezzo dei canali Sky Sport 1 (201) e Sky Sport Football (203).

In streaming si potrà seguire su NowTV, SkyGO e su RaiPlay.

OA Sport vi garantirà la DIRETTA LIVE scritta della sfida.

PROGRAMMA EUROPEI 2021 – CALCIO

Domenica 27 giugno

Ore 21.00 Belgio – Portogallo – diretta su Sky Sport 1 (201), Sky Sport Football (203) e Rai1

Foto: Lapresse