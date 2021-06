CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Le proiezioni del ranking di Camila Giorgi

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida fra Camila Giorgi ed Aryna Sabalenka, quarti di finale del WTA 500 di Eastbourne (Gran Bretagna).

Giorgi arriva a questo incontro rinfrancata da due grandi vittorie in tre set: quella contro la numero dieci del mondo Karolina Pliskova e contro l’americana Shelby Rogers. La tennista di Macerata conferma che l’erba rappresenta la sua superficie preferita, essendo arrivata ai quarti di finale di Wimbledon nel 2018 e la vittoria a S-Hertogenbosch nel 2015.

Sabalenka non ha disperso particolari energie nei primi due turni: vittore perentorie contro le statunitensi Bernarda Pera ed Alison Riske. La bielorussa non è riuscita a fare uno step oltre il quarto turno slam neanche al Roland Garros e vuole arrivare nella maniera giusta a Wimbledon per strappare un risultato di spessore che ancora manca alla sua giovane carriera.

Le due si sono affrontate solo una volta in match ufficiali: sulla terra rossa di Lugano, nel 2018, fu la tennista di Minsk a vincere nettamente per 6-3 6-0.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del match fra Camila Giorgi ed Aryna Sabalenka, quarti di finale del WTA 500 di Eastbourne (Gran Bretagna). La partita è programmata come seconda a partire dalle 12.00 sul Campo Centrale dopo Sonego-Bublik, ma in ogni caso non prima delle 13.30. Buon divertimento e buon tennis a tutti!

Foto: LaPresse