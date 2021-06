Lorenzo Sonego affronterà Daniel Elahi Galan Riveros al secondo turno di Wimbledon 2021. Il tennista italiano è riuscito ad avere la meglio sul portoghese Sousa all’esordio e giovedì 1° luglio tornerà in campo sull’erba londinese per fronteggiare il colombiano. Il piemontese partirà con tutti i favori del pronostico e punta dritto al terzo turno dello Slam in terra britannica.

Il numero 27 del ranking ATP partirà con tutti i favori del pronostico contro il sudamericano, si punta a un comodo successo per proseguire la propria avventura in questo torneo e sfruttare anche un tabellone sulla carta favorevole. L’azzurro giocherà sul Campo 16, nel secondo incontro a partire dalle ore 12.00 italiane. In precedenza è previsto un incontro maschile di secondo turno tra il cileno Garin e l’australiano Polmans.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, il palinsesto tv e streaming di Sonego-Galan, secondo turno di Wimbledon 2021. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky, in diretta streaming su Sky Go e Now Tv, in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

SONEGO-GALAN, WIMBLEDON 2021: PROGRAMMA E ORARIO D’INIZIO

GIOVEDÌ 1° LUGLIO:

Secondo incontro dalle ore 12.00 Lorenzo Sonego vs Daniel Elahi Galan Riveros

Alle ore 12.00, sul Campo 16, il match tra il cileno Garin e l’australiano Polmans. A seguire l’incontro di Sonego.

SONEGO-GALAN: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv, per gli abbonati, sui canali di Sky (palinsesto da comunicare).

Diretta streaming, per gli abbonati, su Sky Go e Now Tv.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Foto: Lapresse