Sonego-De Minaur oggi, Finale ATP Eastbourne 2021: orario, tv, programma, streaming

Lorenzo Sonego è pronto a scendere in campo per la finale dell’ATP di Eastbourne 2021. Nell’ultimo atto della manifestazione l’azzurro dovrà vedersela con l’australiano Alex De Minaur. Una sfida comprensibilmente difficile nella quale il piemontese dovrà mettere in campo la migliore versione di sé.

Sulla carta l’oceanico parte leggermente favorito anche se Sonego ha dimostrato in tante occasioni di saper ribaltare il pronostico. Nell’unico precedente risalente all’anno scorso sul cemento di Parigi Bercy è stato proprio De Minaur ad avere la meglio.

Sin qui quello dell’australiano è stato un percorso praticamente netto nel quale non ha lasciato nessun set agli avversari. Sonego, invece, ha perso il primo set ieri contro l’altro oceanico Purcell nonostante una partita senza quasi sbavature.

Sarà possibile seguire l’incontro Sonego e De Minaur in diretta tv in chiaro su SupertennisTV, ed in diretta streaming gratuita su supertennis.tv, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale del match.

PROGRAMMA SONEGO-DE MINAUR ATP EASTBOURNE 2021

Sabato 26 giugno

Ore 15.30

Diretta tv in chiaro su SuperTennisTV

Diretta streaming gratuita su supertennis.tv

Diretta live testuale su OA Sport

Foto: LaPresse