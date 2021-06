Prosegue nel migliore dei modi il cammino della Nazionale italiana di softball agli Europei 2021 in Friuli-Venezia Giulia, con le azzurre capaci di sconfiggere anche la Polonia per il punteggio di 10-0, al termine di una gara in discesa sin dalle primissime fasi e risolta anticipatamente.

Già nel primo inning sono infatti arrivate cinque corse, aprendo le marcature con il doppio di Andrea Filler e proseguendo con il singolo vincente di Giulia Longhi. A siglare il quinto punto ecco dunque Elisa Cecchetti, che ha messo a segno un singolo nel mezzo del campo, spedendo Longhi a casa base.

Nella terza frazione Erika Piancastelli ha dunque guadagnato una base su ball, con una scatenata Giulia Longhi che ha regalato altri due punti con uno splendido fuoricampo sulla sinistra, timbrando così il 7-0. Elisa Cecchetti ha guadagnato una base, ma Giulia Kotsoyanopoulos è uscita per strike-out e le azzurre non sono riuscite ad incrementare.

Il doppio di Piancastelli nel quarto inning ha arrotondato nuovamente, ma è stato l’homerun di Andrea Filler che ha sostanzialmente chiuso i giochi sul 10-0. Dal monte Ilaria Cacciamani ha fatto un lavoro egregio, mettendo a referto sei strike-out e non permettendo alle polacche di tornare in gara dopo la quarta pausa.

Le azzurre sono dunque in testa alla graduatoria a punteggio pieno e domani chiuderanno il girone affrontando Bulgaria ed Ungheria per terminare con quattro successi utili in vista della seconda fase.

Foto: FIBS