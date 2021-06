I Giochi Olimpici di Tokyo sono sempre più vicini. Il 23 luglio si avvicina a grandi passi per l’inizio ufficiale con la cerimonia d’apertura, ma già nelle 48 ore precedenti ci sarà qualche sport già pronto ad infiammare il Giappone, tra cui il calcio. Tra le sedici qualificate non c’è l’Italia di Paolo Nicolato, che paga il brutto risultato degli Europei di categoria del 2019 con Luigi Di Biagio alla guida.

Gli azzurrini riuscirono nell’impresa di non qualificarsi fra le migliori quattro della competizione continentale disputata in casa; il ko nella seconda partita contro la non irresistibile Polonia rese inutile il successo al debutto con la Spagna, con gli iberici che si qualificarono in semifinale grazie alla miglior differenza reti negli scontri diretti incrociati con Italia e polacchi.

Anche la miglior seconda si qualificava alle semifinali, e di conseguenza alle Olimpiadi, ma nel girone C Francia e Romania non si fecero male nell’ultima giornata, concludendo entrambe a sette punti e staccando a braccetto il biglietto per Tokyo. Un duro colpo per una squadra che comprendeva giocatori che ad oggi fanno parte a pieno titolo della Nazionale di Roberto Mancini. Manuel Locatelli, Federico Chiesa, Nicolò Barella, Alessandro Bastoni, Nicolò Zaniolo, Moise Kean: questi sono solo alcuni dei nomi che facevano parte di quel gruppo che fallì la qualificazione per Tokyo.

Una squadra ricchissima di talento che non è riuscita ad interrompere la maledizione olimpica che dura ormai da dieci anni. Per la terza volta consecutiva gli azzurrini non si sono qualificati ai Giochi: nel 2015 la squadra guidata dal Gallo Belotti e Berardi venne eliminata da Portogallo e Svezia, poi finaliste, nel girone B a causa del ko con gli scandinavi al debutto. Nel 2011 invece gli azzurrini del CT Casiraghi non arrivarono nemmeno agli Europei, facendosi clamorosamente sconfiggere dalla Bielorussia ai play-off. L’ultima Olimpiade è datata Pechino 2008, quando ci si fermò con il Belgio ai quarti di finale.

Una striscia di tre mancate qualificazioni che non è nemmeno la più lunga della storia: tra ritiri, mancate qualificazioni e iscrizione nemmeno eseguita, il calcio non vide una selezione olimpica italiana dal 1964 fino al 1980, dovendo attendere Los Angeles per tornare ad assaporare l’atmosfera a cinque cerchi. Dopo le buone indicazioni dell’Europeo tra Ungheria e Slovenia, dopo l’estate comincerà il cammino verso Georgia/Romania 2023, che varrà come qualificazione alle Olimpiadi: il CT Paolo Nicolato sa dove bisognerà ricostruire per poter interrompere un digiuno lungo tredici lunghi anni.

Foto: LaPresse