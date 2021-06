Prosegue il conto alla rovescia verso il Preolimpico di Belgrado per la Nazionale Italiana di basket maschile, chiamata ad un’impresa storica per battere i padroni di casa della Serbia e tornare ai Giochi Olimpici a 17 anni di distanza dall’ultima volta. Il debutto degli Azzurri è previsto per giovedì 1° luglio alle ore 16.30 contro Portorico, mentre semifinali e finale sono in programma tra sabato 3 e domenica 4 luglio.

“Arriviamo con tanta voglia di giocare perché sono saltate un paio di amichevoli, perciò l’esordio con Portorico sarà molto importante per questo. Sappiamo che l’appuntamento è molto stimolante e abbiamo un gruppo di ragazzi che possono trasmettere qualcosa di importante per il nostro campionato“, ha dichiarato il C.T. italiano Meo Sacchetti in conferenza stampa.

“Arriviamo a questo impegno praticamente senza partite giocate insieme, perché questo gruppo si è riunito una settimana fa e quindi non abbiamo avuto modo di giocare. Comunque abbiamo qualità, abbiamo esperienza, e soprattutto dobbiamo giocare con grande entusiasmo ed energia. Alla fine dobbiamo uscire sempre dal campo con la testa alta, guarderemo il risultato e vedremo quello che saremo stati in grado di fare“, le parole del capitano Nicolò Melli in vista del Preolimpico.

Credit: Ciamillo