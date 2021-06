È l’atleta italiana più rappresentativa nelle discipline sul ghiaccio, tra le più forti di sempre negli sport invernali. Portabandiera azzurra alle Olimpiadi di PyeongChang 2018, Arianna Fontana non si è mai tirata indietro per difendere i colori del Bel Paese. Alla vigilia (manca solo un anno) dei Giochi di Pechino 2022 l’atleta nativa di Sondrio ha utilizzato Instagram per sfogarsi su una situazione che ha dell’assurdo.

Come scritto in un lungo post, il fenomeno tricolore sarebbe stata messa contro le compagne di nazionale da atleti e allenatori. Come specificato dall’azzurra, tante delle cose dette sarebbero state inventate di sana pianta. Fontana ha dunque, da vero capitano, proposto un confronto con le connazionali e addirittura proposto degli allenamenti in quel di Budapest per testare la staffetta a proprie spese.

LO SFOGO DI ARIANNA FONTANA

