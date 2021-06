SailGP 2021 Taranto, quanto costano i biglietti e come acquistarli. La guida

Il SailGP 2021 si appresta a sbarcare a Taranto, dove nel weekend del 5-6 giugno andrà in scena il secondo appuntamento di questa prestigiosa competizione velica itinerante di livello internazionale. Questa perla del Mare Mediterraneo farà da magnifico scenario alle regate che vedranno protagonisti i velocissimi catamarani con foil F50, pronte a sfrecciare sulle acque del Bel Paese dopo l’evento inaugurale di un mesetto fa alle Bermuda.

In acqua stelle del calibro di James Spithill e Francesco Bruni. L’evento sarà aperto al pubblico, ma come si potrà seguire il SailGP a Taranto? Quanto costano i biglietti, come e dove si possono acquistare? Di seguito la guida completa e tutti i prezzi per comprare i tagliandi e gustarsi le emozioni dell’evento in tribuna o direttamente in acqua, a prezzi relativamente abbordabili.

COME ACQUISTARE I BIGLIETTI PER IL SAILGP A TARANTO: COSTI E OPZIONI

TRIBUNE NEL RACE VILLAGE:

Vista panoramica sul Mar Grande, accesso all’area ristoro e a tutti gli stand.

Disponibile per sabato e/o domenica: 20.00 euro + 2.55 euro di prevendita.

Acquistabile su: https://www.eventbrite.com/e/italy-sail-grand-prix-tickets-152103436473

OPZIONE “ON WATER EXPERIENCE”:

In collaborazione con Amat. Con entrambe le tipologie di biglietti disponibili – Basic e Premium – le imbarcazioni ufficiali ti faranno vivere la regata in prima linea.

Opzione basic a 34 euro. Opzione premium a 68 euro.

Acquistabile su: https://www.amat.taranto.it/index.php/idrovie/ticket-sail-gp

PORTA LA TUA BARCA:

Puoi seguire la regata sulla tua barca. Gratuitamente.

Registrare la barca su: https://www.eventbrite.com/e/italy-sail-grand-prix-tickets-152103436473.

Foto: Lapresse