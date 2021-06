Roland Garros, Matteo Berrettini contro Novak Djokovic e la storia: quanti ko da un italiano?

Contro il migliore e la storia. Matteo Berrettini si appresta a vivere la sua serata di gala: sul campo del Philippe Chatrier a Parigi (Francia) il romano affronterà il n.1 del mondo Novak Djokovic e in palio ci sarà la semifinale del Roland Garros 2021.

Una sfida molto complicata per l’oggettiva forza del serbo dal punto di vista fisico, tecnico e mentale. Tuttavia, Berrettini negli ultimi due anni ha maturato esperienza e in questo 2021, nonostante il contrattempo avuto agli Australian Open, ha messo in mostra un tennis efficace che anche sulla terra rossa gli ha fruttato non poche soddisfazioni.

Contro la storia si diceva. Ebbene, nelle 44 partite disputate contro giocatori italiani, Nole ha perso solo in 3 circostanze: la prima risale al 2004 quando un Djokovic praticamente bambino (17 anni) fu sconfitto per 7-6 6-1 da Filippo Volandri; la seconda ben più significativa è quella contro Marco Cecchinato, proprio a Parigi e nei quarti di finale; la terza contro Lorenzo Sonego nell’ATP di Vienna sul cemento austriaco l’anno scorso, ma si può affermare in quest’ultimo caso che la determinazione del balcanico non fosse massimale per via della notizia che ufficializzava il suo essere n.1 al termine della stagione.

Pertanto, un confronto molto difficile, con un precedente poco lusinghiero per Matteo (netto ko nel 2019 alle ATP Finals), senza considerare il fatto che a Parigi l’unico tennista italiano capace di sconfiggere il n.1 del mondo fu Adriano Panatta: l’azzurro, nella storica edizione del 1976, superò in quattro set lo svedese Bjorn Borg per 6-3 6-3 2-6 7-6. Corsi e ricorsi storici dunque e chissà se lo “spartito” cambierà…

Foto: LaPresse