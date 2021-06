Roland Garros 2021: Zidansek e Pavlyuchenkova conquistano la prima semifinale Slam

Due quarti di finale e due battaglie pazzesche. Il tabellone femminile del Roland Garros 2021 continua a regalare emozioni e colpi di scena, con la conquista della prima semifinale Slam della carriera da parte della slovena Tamara Zidansek e della russa Anastasia Pavlyuchenkova.

Tamara Zidansek ha riscritto la storia dello sport del suo Paese, diventando la prima tennista slovena a raggiungere le semifinale in uno Slam. Un cammino finora da sogno quello della numero 85 del mondo, che ha sconfitto Paula Badosa con il punteggio di 7-5 4-6 8-6 dopo due ore e mezza di gioco. Un match “pazzo” con tantissimi break e controbreak, con l’ultimo che ha premiato la slovena.

Nel primo set è partita meglio Badosa che si è portata sul 3-0. Rimonta Zidansek fino al 3-3, poi la spagnola va ancora avanti 4-3, ma viene ripresa dalla slovena, che alla fine si impone per 7-5. Nel secondo parziale il servizio continua a non essere un fattore, con Zidansek che va avanti 3-1 e poi 4-2, ma Badosa stavolta è lei a rimontare e chiudere 6-4. Nel terzo e decisivo set la battaglia continua e si arriva nel tredicesimo game con Badosa che ha tre palle break, ma non le sfrutta. Zidansek si salva e nel game successivo è lei a strappare la battuta all’avversaria, volando in semifinale.

Anche l’altro quarto di finale ha regalato una neo semifinalista Slam, con Anastasia Pavlyuchenkova, che ha battuto la kazaka e compagna di doppio Elena Rybakina in tre set per 6-7 6-2 9-7 dopo oltre due ore di grande battaglia.

Nel primo set Rybakina scappa sul 3-1, ma viene rimontata dalla russa. Si arriva al tie-break, che viene dominato dall’ucraina per 7-2. Il secondo set è un monologo di Pavlyuchenkova, che si impone nettamente per 6-2. Pazzesca la battaglia nel terzo set con la russa che si porta sul 2-0, ma viene recuperata da Rybakina che sale 3-2. Nuovo controbreak della russa e parità che non si spezza fino al sedicesimo game, con la kazaka che si autocondanna con un doppio fallo sul match point e regala la semifinale a Pavlyuchenkova.

