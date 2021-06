Roland Garros 2021, semifinali femminili oggi: orari, tv, programma, streaming

Prenderanno il via oggi, 10 giugno, le semifinali femminili del Roland Garros 2021. Si affronteranno quattro giocatrici che alla vigilia difficilmente potevano essere inserite nel novero delle favorite. Ad aprire il programma odierno la sfida tra la slovena Tamara Zidansek e la russa Anastasia Pavlyuchenkova.

Una sfida che potrebbe regalare emozioni forti e soprattutto con un risultato tutt’altro che scontato, così come ha dimostrato questo pazzo Slam parigino almeno tra le donne. La sfida è in programma sul Philippe Chatrier al termine della finale di doppio misto e comunque non prima delle ore 15.00.

La greca Maria Sakkari, castigatrice della campionessa in carica e favorita anche per questa edizione Iga Swiatek, si giocherà un posto in finale contro la ceca Barbora Krejčíková. Anche questa, almeno sulla carta, una sfida molto incerta e combattuta.

La diretta tv del torneo sarà affidata ad Eurosport 1 e 2, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Eurosport Player e discovery+, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale del match.

SEMIFINALI ROLAND GARROS 2021: PROGRAMMA

PHILIPPE CHATRIER

Ore 12.00 Krawczyk/Salisbury – Vesnina/Karatsev

Non prima delle 15.00 – Pavlyuchenkova (31) vs Zidansek

A seguire – Krejcikova vs Sakkari (17)

Diretta tv su Eurosport 1 e 2

Diretta streaming su Eurosport Player e discovery+

Diretta live testuale su OA Sport

Foto: LaPresse