Roland Garros 2021, Roger Federer concede un set, ma la spunta contro Marin Cilic. Lo svizzero al 3° turno

Roger Federer è sempre Roger Federer. Il campione svizzero (n.8 del mondo), impegnato nel secondo turno del Roland Garros 2021, ha superato in quattro set il croato Marin Cilic (n.47 del ranking) per 6-2 2-6 7-6 (4) 6-2 in 2 ore e 38 minuti di gioco. Un match molto intenso quello sulla terra rossa di Parigi nel quale Federer ha fatto ricorso a tutte le sue attuali risorse per avere le meglio del balcanico e continuare la propria corsa. Per Roger ci sarà dunque, nel prossimo round, il confronto con il tedesco Domink Koepfer (n.59 del mondo), uscito vittorioso dal match contro l’americano Taylor Fritz (n.33 del ranking).

Nel primo set si assiste a un dominio dello svizzero. Dipinge il campo come un’artista l’elvetico e per il povero Cilic c’è poco da fare. Il 6-2 della prima frazione è un esercizio d’alta scuola tennistica e non si può far altro che prendere appunti.

Nel secondo set c’è la reazione del croato. Il n.47 del ranking spinge in apertura, strappando il servizio al rossocrociato e salvando due palle del controbreak nel gioco successivo. Le chance capitano da una parte e dell’altra e Cilic archivia la pratica con il secondo break nell’ottavo game, fissando lo score sul 6-2.

Nel terzo set Federer prova a rimettere le cose al loro posto, strappando il servizio all’avversario nel terzo gioco, ma il balcanico risponde nel sesto. L’epilogo è al tie-break e in questo caso la grande lucidità del fuoriclasse nativo di Basilea viene fuori, permettendoli di imporsi sul 7-4.

Nel quarto set il marchio elvetico è ben evidente perché si assiste a un’egemonia. Federer dispone a proprio piacimento dello scambio e il 6-2 conclusivo è la logica conseguenza della grande differenza di gioco tra i due.

Lo svizzero conclude dunque con 16 ace, il 75% dei punti raccolti con la prima e il 57% con la seconda, realizzando 47 ace e commettendo 27 errori non forzati contro i 44 di Cilic.

