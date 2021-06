Roland Garros 2021: Pierre Hugues Herbert e Nicolas Mahut vincono il titolo di doppio per la seconda volta

Pierre-Hugues Herbert e Nicolas Mahut vincono per la seconda volta il torneo di doppio al Roland Garros, dopo il successo del 2018. Si tratta della loro quinta volta in uno Slam, e questa volta a cadere, in rimonta, sono i kazaki Alexander Bublik e Andrey Golubev, sconfitti per 4-6 7-6(1) 6-4. I due transalpini si sono anche trovati a ricevere sotto 6-4 5-4, ma sono stati anche in grado di trascinare il Court Philippe Chatrier, sul quale si sono viste bandiere francesi in abbondanza.

Il match comincia piuttosto male per Herbert e Mahut, che si ritrovano vittime dell’estro di Golubev, del quale si conosce il passato da “italiano” (da quando ha 14 anni vive e si allena a Bra, tant’è vero che ha tripla cittadinanza kazaka-russa-italiana). Una sua spettacolare risposta incrociata di rovescio fulmina Herbert per il 3-2, poi ancora in risposta, ma su Mahut, trova una gran soluzione per il 5-2. I francesi fanno il possibile, recuperano un break, ma devono cedere il set per 6-4.

Il secondo parziale comincia diversamente, con Herbert che, sul 2-1 30-40, piazza a sua volta una risposta di primo livello, salvo poi perdere malamente il servizio a zero (fatto “coronato” con un disastro a rete a seguire la battuta). Il momento decisivo sembra arrivare sul 4-4, con Bublik che trova il break del 5-4, ma sbaglia tutto quando deve andare a chiudere, commette doppio fallo sulla palla del 5-5 e, nei fatti, fa iniziare un’altra partita, quella in cui i due francesi dominano il tie-break.

Diventa quasi naturale l’andamento del terzo set, con le urla dello Chatrier che nel frattempo si è trasformato in un autentico catino pronto a spingere la coppia di casa. Bublik finisce per diventare quasi l’essere solitario, visto che Golubev cala alla distanza, e fino al 3-3 regge, poi non può più farlo ed è costretto a vedere andare avanti i transalpini. Tutto viene chiuso da una prima vincente di Herbert e da Mahut che finisce a terra per gli effetti della gioia che lo pervade. E se c’è un significato in numeri di quanto accaduto, questo risiede nel 63% complessivo tra i due francesi sulla seconda contro il 35% dei kazaki.

Foto: LaPresse