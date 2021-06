L’avventura di Matteo Berrettini al Roland Garros 2021 si è interrotta ai quarti di finale, ove l’azzurro ha dovuto alzare bandiera bianca davanti al numero uno al mondo: Novak Djokovic. L’azzurro ha saputo dare del filo da torcere al fuoriclasse serbo, ma si è dovuto arrendere in quattro set (6-3, 6-2, 6-7, 7-5). Il match, inoltre, è stato influenzato dal fatto che i tifosi, a un certo punto, abbiano dovuto abbandonare gli spalti.

Per Berrettini questo è il secondo miglior risultato della carriera in uno Slam dopo le semifinali raggiunte agli US Open 2019. Grazie a questo risultato, inoltre, Matteo è diventato il primo tennista italiano ad aver agguantato almeno gli ottavi di finale in tutti i tornei del Grande Slam.

Queste le dichiarazioni rilasciate da Berrettini nella conferenza stampa post match con Djokovic: “Penso che sia una vergogna l’uscita del pubblico, ma è una cosa più grande di noi e, dunque, possiamo solo sperare che questo momento passi in fretta. E’ stata dura per me fermarmi, perché mi sentivo bene e stavo vivendo un momento favorevole. Sono molto orgoglioso di me stesso e del mio team, ma non voglio fermarmi qua. Sono ancora giovane e questo è solo il mio secondo quarto di finale in uno Slam. Ho passato tanti momenti difficile per essere qua e voglio raggiungere risultati ancora più importanti“.

Foto: Lapresse