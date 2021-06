Golden Gala 2021, il montepremi: quanti soldi in palio per ogni gara? Bella cifra per i vincitori

Oggi giovedì 10 giugno va in scena il Golden Gala 2021, terza tappa della Diamond League. Il massimo circuito internazionale itinerante di atletica leggera sbarca in Italia per l’evento dedicato alla memoria di Pietro Mennea, il teatro della manifestazione non sarà come di consueto lo Stadio Olimpico di Roma (già allestito per gli Europei di calcio) ma l’Asics Marathon Stadium di Firenze. Si preannuncia una bellissima serata, vista la presenza di tantissimi big pronti a regalare prestazioni di assoluto spessore tecnico. L’Italia si affiderà in particolar modo a Gianmarco Tamberi e a Larissa Iapichino, gli atleti di punta che calcheranno la pista in questa calda serata.

Sarà interessante anche il montepremi del Golden Gala, identico a quello di tutte le altre tappe della Diamond League (Finali escluse, dove la borsa è più generosa). I vincitori di ogni singola gara, infatti, si assicurano 10.000 dollari (8.205 euro). I secondi classificati di ogni evento si dovranno accontentare di 6.000 dollari (4.923 euro), per i terzi piazzati ci saranno 3.500 dollari (2.872 euro). Sono previsti riconoscimenti in denaro per i primi otto classificati.

Per ogni gara, dunque, è previsto un prize money totale di 25.000 dollari (20.512 euro). Al Golden Gala andranno in scena 14 gare e dunque il montepremi complessivo della kermesse è di 350.000 dollari (287.175 euro). Di seguito il montepremi dettagliato e tutte le cifre del Golden Gala 2021 di atletica leggera.

MONTEPREMI GOLDEN GALA 2021

MONTEPREMI SINGOLE GARE:

Vincitore: 10.000 dollari (8.205 euro)

Secondo: 6.000 dollari (4.923 euro)

Terzo: 3.500 dollari (2.872 euro)

Quarto: 2.000 dollari (1.641 euro)

Quinto: 1.250 dollari (1.026 euro)

Sesto: 1.000 dollari (820 euro)

Settimo: 750 dollari (615 euro)

Ottavo: 500 dollari (410 euro)

MONTEPREMI TOTALE PER OGNI GARA: 25.000 dollari (20.512 euro)

MONTEPREMI COMPLESSIVO GOLDEN GALA: 350.000 dollari (287.175 euro)

