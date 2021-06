Roland Garros 2021, i risultati del tabellone maschile: Tsitsipas, Alexander Zverev e Medvedev agli ottavi, eliminati Ruud e Fognini

Arrivano i primi nomi dei giocatori qualificati agli ottavi di finale del tabellone maschile del Roland Garros 2021. Tanti match interessanti e gli esiti a sorpresa non sono mancati.

Partiamo da una sconfitta che fa male, ovvero quella di Fabio Fognini. Il ligure si è arreso all’argentino Federico Delbonis per 6-4 6-1 6-3 non trovando mai delle valide contromisure al gioco del sudamericano. Così Delbonis (n.51 del mondo) affronterà lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina, autore dell’altra grande impresa di questa giornata. L’iberico (n.46 del ranking) ha sconfitto l’accreditato norvegese Casper Ruud (n.16 del ranking) per 7-6 (3) 2-6 7-6 (6) 0-6 7-5 al termine di un match dai tanti ribaltamenti di fronte durato 4 ore e 35 minuti.

Pronostici rispettati invece nel caso di Daniil Medvedev, Stefanos Tsitsipas e Alexander Zverev. Il russo (n.2 del mondo) ha trovato modo di far breccia nei turni al servizio dell’americano Reilly Opelka (n.35 del ranking), vincendo per 6-4 6-2 6-4. Per lui ci sarà ora il confronto con il cileno Cristian Garin, che seppe eliminarlo nel 1000 di Madrid. Il sudamericano ha battuto l’altro americano Giron per 6-1 5-7 6-2 6-2. Quattro set sono serviti anche al n.5 del mondo Tsitsipas per avere la meglio dello statunitense John Isner (n.34 ATP): 5-7 6-3 7-6 (3) 6-1 il punteggio del confronto. Appare chiaro che lo snodo della partita sia stato il tie-break del terzo set, che ha finito per fiaccare il tennista degli States.

Il greco è atteso dal match contro lo spagnolo Pablo Carreno Busta, impostosi per 6-4 6-4 6-2 contro l’americano Steve Johnson. A chiosa, successo di Zverev (n.6 ATP) contro il serbo Laslo Djere per 6-2 7-5 6-2 e il prossimo avversario del teutonico sarà il giapponese Kei NIshikori che ha sfruttato il ritiro dello svizzero Laaksonen dopo che il primo set era stato vinto dal nipponico per 7-5.

I RISULTATI DEL TABELLONE MASCHILE – ROLAND GARROS (4 GIUGNO)

Court Philippe CHATRIER

[6] A. Zverev vs L. Djere 6-2 7-5 6-2

[5] S. Tsitsipas vs [31] J. Isner 5-7 6-3 7-6 (3) 6-1

Court Suzanne LENGLEN – dalle 11

[27] F. Fognini vs F. Delbonis 4-6 1-6 3-6

[32] R. Opelka vs [2] D. Medvedev 4-6 2-6 4-6

Court Simonne-Mathieu – dalle 11

K. Nishikori vs H. Laaksonen 7-5 e ritiro dello svizzero

S. Johnson vs [12] P. Carreno Busta 4-6 4-6 2-6

Court 7 – dalle 11

M. Giron vs [22] C. Garin 1-6 7-5 2-6 2-6

Court 14 – dalle 11

[15] C. Ruud vs A. Davidovich Fokina 6-7 (3) 6-2 6-7 (6) 6-0 5-7

Foto: LaPresse