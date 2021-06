Ieri il tabellone ha detto che Carla Suarez Navarro è stata sconfitta in rimonta da Sloane Stephens. Ma dell’uscita di scena della spagnola per mano dell’americana si parla relativamente, e giustamente, poco. Ciò che conta, infatti, è che è tornata: un linfoma di Hodgkin superato, la voglia di tornare, e proprio a Parigi, significano tutto per chi proprio su questi campi ha trovato per la prima volta in carriera i quarti di finale Slam, nel 2008.

Dopo l’incontro, in conferenza stampa, sono arrivate le sue parole (raccolte da Ubitennis): “È stato un lungo periodo, momenti davvero duri e difficili. Ma in ognuno di questi momenti avevo in mente la voglia di tornare qui: il Roland Garros è uno dei miei tornei preferiti. Avevo bene in mente che il mio ritorno sarebbe stato qui. Mi sono preparata nel miglior modo possibile; ovviamente ho bisogno di ancora tanto tempo ma non posso che migliorare. Certo, adesso sono stanca e consapevole del fatto che se non chiudo i match in due set, a lungo andare, questo potrebbe essere un problema. Sono comunque molto orgogliosa di me e felice di aver avuto la possibilità di giocare qui un’ultima volta“.

Le emozioni: “All’inizio del match ero molto nervosa, ma poi, sciolta la tensione, ho pensato solo a godermi la partita e quel poco pubblico che era lì a vederci giocare. Non sono felicissima del risultato, avrei potuto chiudere prima il match ma forse il tempo per questi ragionamenti non è adesso. Io ero qui per vincere questa partita“.

E sulle cose più belle nel tempo: “Sicuramente il primo anno qui, quando ho passato il turno delle qualificazioni e poi l’esordio sullo Chatrier con Mauresmo. L’ambiente era fantastico. Ma ho bei ricordi anche di partite sul Lenglen, e più in generale in tutto il torneo. Ecco perché volevo essere qui un’ultima volta. Ecco perché non volevo mancare. Questo sarà sempre uno dei miei tornei preferiti, di sicuro“.

Foto: LaPresse