Roland Garros 2021, Berrettini-Coria 3 giugno: orario, programma, tv, streaming

Per Matteo Berrettini il Roland Garros 2021 continua in salsa argentina: sarà Federico Coria, fratello minore del più celebre Guillermo, a sfidare il romano nel secondo turno dello Slam parigino, in una mattina tutta da vivere sotto la Tour Eiffel.

Di nuovo è il Court Simonne Mathieu ad accogliere il numero 9 del mondo, che su questo stesso campo era riuscito a prevalere sul giapponese Taro Daniel per 6-0 6-4 4-6 6-4 all’esordio di ieri, in cui ha avuto un solo game di incertezza al servizio, che però gli è costato l’intero terzo parziale. Sul fronte opposto, Coria si è liberato del veterano spagnolo Feliciano Lopez. Uno il precedente ufficiale tra i due: a Roma nel 2020, con vittoria del romano per 7-5 6-1. Ne esiste anche un secondo, non conteggiato dall’ATP, vinto dal numero 1 d’Italia a San Benedetto del Tronto nel 2017.

Il match tra Matteo Berrettini e Federico Coria si disputerà domani alle ore 11:00 sul Court Simonne Mathieu. Sarà possibile seguirlo in diretta tv su Eurosport 1 o 2 e in diretta streaming su Eurosport Player e Discovery+. OA Sport ne offrirà inoltre la DIRETTA LIVE scritta, per non perdersi davvero nulla.

BERRETTINI-CORIA, ROLAND GARROS 2021: PROGRAMMA

GIOVEDÌ 3 GIUGNO

Ore 11:00 Matteo Berrettini (9) (ITA)-Federico Coria (ARG)

BERRETTINI-CORIA, ROLAND GARROS 2021: TV E STREAMING

DIRETTA TV – Eurosport 1 o 2

DIRETTA STREAMING – Eurosport Player, Discovery+

DIRETTA LIVE SCRITTA – OA Sport

