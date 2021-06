Roland Garros 2021: Barbora Krejcikova trionfa, sconfitta Anastasia Pavlyuchenkova in tre set

Barbora Krejcikova vince il Roland Garros 2021. La ceca si è imposta al termine di un match estremamente intenso col punteggio di 6-1 2-6 6-4 sulla russa Anastasia Pavlyuchenkova. Per la tennista numero 33 del mondo si tratta del secondo trionfo sulla terra rossa di Parigi dopo il successo nel doppio del 2018. Con questo trionfo Krejcikova sale virtualmente tra le top-15 del ranking WTA.

Pronti via e Pavlyuchenkova sale 15-40 e trova il break grazie a un doppio fallo della ceca. Il primo punto conquistato dalla russa segna la svolta del parziale ma in negativo per la numero 32 del mondo che praticamente esce di scena. Krejcikova diventa protagonista di un monologo lungo quasi mezz’ora nel quale porta a casa sei game consecutivi, con tre break, che le valgono il primo set (6-1). Pavlyuchenkova paga a carissimo prezzo la bassissima percentuale di punti conquistati con la prima di servizio solo il 25%.

La tennista russa parte bene anche nel secondo set trovando immediatamente il break (2-0). Questa volta, però, Pavlyuchenkova resta ben concentrata e continua ad esprimere un ottimo livello di gioco e nel sesto game strappa ancora una volta il servizio all’avversaria (5-1). Nel finale Krejcikova prova la reazione ottenendo il controbreak ma la numero 32 del mondo è più forte anche di un problema agli adduttori, che la costringe a chiamare il midical time out, e chiude 6-2.

Il terzo set parte sulla falsa riga dei due precedenti con Pavlyuchenkova che non si risparmia e dopo aver subito il break strappa il servizio alla ceca riportandosi in parità con un gran dritto in diagonale (2-2). La svolta arriva nel settimo game quando è Krejcikova, con un fantastico lungolinea di rovescio, a trovare il break (4-3). La russa risente del contraccolpo psicologico e deve annullare due match point nel nono game prima di cedere in quello successivo col punteggio di 6-4.

Dalle statistiche emerge la superiorità della ceca che ha conquistato il 55% di punti con la prima, contro il 49% dell’avversaria, e il 55% anche con la seconda a differenza del 48% di Pavlyuchenkova. Krejcikova domani sarà nuovamente in campo per la finale di doppio in coppia con Katerina Siniakova contro Swiatek e Mattek-Sands.

Foto: LaPresse