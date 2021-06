Programma F1, orari e tv GP Azerbaigian 2021: palinsesto Sky e TV8 4-6 giugno

Dopo l’appuntamento di Monaco, il Mondiale F1 si prepara per il Gran Premio dell’Azerbaigian, sesto atto del campionato. Come accaduto per la prestigiosa manifestazione monegasca, la prova di questo week-end torna nel ‘Circus’ dopo una stagione di assenza in seguito all’emergenza sanitaria.

Il circuito è molto particolare, il più lungo non permanente del campionato con un lunghissimo rettilineo principale che negli anni abbiamo imparato a conoscere. La pista permette di sorpassare ed ha una caratteristica sezione tortuosa attorno alla ‘Old City’.

L’australiano Daniel Ricciardo (McLaren), il finnico Valtteri Bottas (Mercedes) e il britannico Lewis Hamilton sono i tre piloti che sono saliti sul gradino più alto del podio negli anni. L’olandese Max Verstappen (Red Bull), leader del Mondiale, potrebbe iscrivere il proprio nome nell’albo d’oro di questo speciale evento e confermarsi al comando davanti alla Mercedes di Hamilton.

Il Gran Premio dell’Azerbaigian sarà trasmesso in diretta su Sky Sport F1 (canale 207). SkyGO e NowTV sono a disposizione per il live streaming, mentre TV8 (canale 8 del digitale terrestre e 121 di Sky) proporrà la differita delle qualifiche e della gara. OA Sport seguirà come sempre la competizione con la Diretta Live.



Programma GP Azerbaigian F1 2021

Programmazione Sky Sport F1 (canale 207)

Venerdì 4 giugno

Ore 10.30-11.30, F1, Prove libere 1, diretta

Ore 14.00-15.00, F1, Prove libere 2, diretta

Sabato 5 giugno

Ore 11.00-12.00, F1, Prove libere 3, diretta

Ore 14.00, F1, Qualifiche, diretta

Domenica 6 giugno

Ore 14.00, F1, Gara, diretta

Programmazione TV8 (da confermare)

Sabato 5 giugno

Ore 18.00, F1, Qualifiche, differita

Domenica 6 giugno

Ore 18.00, F1, Gara, differita

Dove seguire il GP Azerbaigian F1 2021

Diretta TV su Sky Sport F1 (canale 207)

Diretta streaming su SkyGO e NowTV

Differita TV8 (canale 8 del digitale terrestre e 121 di Sky)

Diretta testuale su OA Sport

Foto: Lapresse