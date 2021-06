Pro Recco-Barceloneta oggi, Champions League pallanuoto: orario, tv, programma, streaming

C’è da riscattare una stagione, in palio ovviamente anche un titolo che manca ormai da anni. Torna in acqua la Pro Recco in quel di Belgrado alle Final Eight della Champions League 2021 di pallanuoto maschile. In scena oggi le semifinali: i vice campioni d’Italia se la vedranno con gli iberici del Barceloneta.

Semifinale di gran livello quella tra gli italiani e gli spagnoli, vincenti nell’ultima sfida di ieri delle ore 20.30 per 22-9 sugli ellenici dell’Olympiacos Pireo. Si tratta della prima delle due semifinali in programma, l’altra, con in acqua l’AN Brescia, si giocherà alle ore 20.30.

Il match di oggi delle semifinali tra la Pro Recco ed il Barceloneta verrà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena, ed in streaming su Sky Go, NOW TV, ed Eurovision Sports Live. Ci sarà inoltre la diretta live testuale su OA Sport.

PROGRAMMA FINAL EIGHT PALLANUOTO

Semifinale – 04 giugno

18:00 PRO RECCO VS ZODIAC CNAB

Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena

Diretta streaming su Sky Go, NOW TV ed Eurovision Sports Live

Diretta live testuale su OA Sport

Foto LiveMedia/Marco Todaro