Playoff NBA 2021, I risultati della notte (28 giugno): Milwaukee espugna Atlanta e sorpassa gli Hawks con un ultimo quarto da urlo

Nella notte di oggi si è disputata una partita valevole per le finali di conference dell’NBA 2020-2021. Completano la rimonta i Milwaukee Bucks, che espugnano il parquet degli Hawks e si portano in vantaggio nella serie. Ecco come è andata.

Comandare i giochi per oltre tre quarti della partita, scappare via fin dalla palla a due e toccare anche il +15 nel primo periodo, ma poi crollare negli ultimi minuti e vedere gli avversari scappare via. È questa la storia di gara 3 delle finali di conference per gli Atlanta Hawks di Danilo Gallinari, che sprecano un’occasione d’oro e adesso devono inseguire sull’1-2 i lanciatissimi Milwaukee Bucks.

E uomo di giornata è Khris Middleton, che nell’ultimo periodo segna 20 dei suoi 38 punti, e permette ai Bucks di chiudere con un parziale di 30-17 che fa male agli Hawks. Ultimo quarto che vede Atlanta segnare solo 7 punti negli ultimi 7 minuti, mentre Milwaukee cambia marcia e ribalta la situazione dopo la vittoria degli Hawks in gara 1 e dopo un primo tempo dominato dai padroni di casa.

Bucks che si sono affidati, come detto, alla giornata di grazia di Middleton, ma che non si sono dimenticati di Giannis Antetokounmpo, autore di 33 punti anche questa sera. Dall’altra parte, invece, 35 punti per Trae Young (che segna 15 dei 17 punti nell’ultimo quarto ed è l’ultimo ad alzare bandiera bianca), mentre buonissima prestazione anche di Danilo Gallinari, che chiude con 18 punti la sua partita.

RISULTATI PLAYOFF

Atlanta Hawks – Milwaukee Bucks 102-113 (serie 1-2)

