Pattinaggio artistico a rotelle, emozioni nella Solo Dance agli Italian Roller Games: Testoni e Allegranti al comando dopo la Style

Giornata di grande intensità alla PlayHall di Riccione (Rimini), centro sportivo teatro fino a venerdì 2 luglio dei Campionati Italiani 2021 di pattinaggio artistico a rotelle Junior e Senior, competizione allestita all’interno degli Italian Roller Roller Games, l’evento monstre che raggruppa in un unica località tutte le prove Nazionali delle discipline affiliate alla Federazione Italiana Sport Rotellistici. Dopo i primi responsi della danza Junior è toccato ai danzatori della massima categoria calcare la pista romagnola, non facendo mancare alcune sorprese.

A catturare la scena nel Solo Dance è stata senza dubbio la gara maschile, dove è letteralmente saltato il banco: al termine di una battaglia fino all’ultimo elemento a prendere il comando dopo la Style è stato infatti Raoul Allegranti, autore di una programma in cui ha fatto il vuoto sul fronte tecnico, raccogliendo il massimo del livello possibile in tre elementi, ovvero nei cluster, nei travelling e nella sequenza di passi, eseguendo correttamente anche le due sezioni di Loran Rhumba (livello 3-2), difficoltà che ha messo seriamente alla prova un cospicuo numero di partecipanti.

Grazie all’ottima performance il bolognese ha quindi raggiunto quota 66.33 (37.20, 29.13), tenendo a distanza di due lunghezze Nicholas Masiero, grande sorpresa della giornata, abile a conquistare attualmente la seconda posizione con 64.90 (35.65, 29.25) superando di un’incollatura Mattia Qualizza, terzo con 64.65 (34.15, 30.50). La lotta per il podio interesserà senza dubbio anche Giovanni Piccolantonio, quarto con 63.23 (32.13, 31.13), punteggio che vanta la valutazione più elevata nelle components. Passo falso per il Campione Mondiale in carica Daniel Morandin, rimasto attardato al sesto posto con 55.09 (29.70, 25.39) per via di una prova lontana da quelle a cui ci ha abituato negli ultimi anni. Ma da assi come lui è lecito aspettarsi un grande attacco in vista del libero.

Partita apertissima anche in campo femminile. Dopo il primo segmento a guidare la classifica è infatti Asya Sofia Testoni, unica del suo lotto ad aver ricevuto un QOE positivo in tutti e cinque gli elementi del layout: dai cluster, chiamati di livello due e premiati con un +1 unanime, alle due sezioni del pattern di Loran Rhumba passando per la footwork sequence (livello 2) e i travelling (livello 4).

Ottenendo inoltre il secondo riscontro sulle components l’atleta emiliana ha guadagnato 59.05 (30.80, 28.25), appena un punto e sessantacinque centesimi in più rispetto a Rachele Campagnol, piazzatasi in seconda posizione con 57.40 (28.90, 28.50) e le migliori componenti del programma del segmento. Il maggior tecnico è stato invece registrato da Caterina Artoni, attualmente al terzo posto con 56.28 (32.15, 24.13). Leggermente più staccate ma pronte a tentare l’assalto al podio anche Martina Nuti e Alice Sanvincenti, rispettivamente quarta con 51.04 (29.40, 21.64) e quinta con 50.80 (27.05, 23.75).

I pattinatori citati sono stati mattatori anche nelle coppie di danza. Sofia Asya Testoni-Giovanni Piccolantonio, rispettando il pronostico della vigilia, si sono piazzati davanti a tutti nella Style, sciorinando una prestazione da 62.15 (31.40, 30.75) e scavando un piccolo solco su Caterina Artoni-Raoul Allegranti, secondi con 58.13 (29.00, 29.13) davanti ad Alessia Benedetto-Nicholas Masiero, terzi con 54.62 (26.50, 28.12). Vicinissimi Martina Nuti-Luca Rossetti, quarti con 54.55, e Rachele Campagnol-Mattia Qualizza, quinti con 54.34 (25.35, 28.99) ma rallentati da una chiamata di livello base nei cluster.

I programmi liberi cominceranno domani, lunedì 28 giugno, a partire dalle ore 13:00.

Foto: Raniero Corbelletti (per gentile concessone di FISR, Federazione Italiana Sport Rotellistici)