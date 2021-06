Pattinaggio artistico a rotelle: assegnate le prime medaglie Junior agli Italian Roller Games

Arrivano i primi responsi alla Playhall di Riccione (Rimini), impianto sportivo che sta ospitando i Campionati Italiani 2021 di pattinaggio artistico a rotelle Junior e Senior, competizione organizzata all’interno degli Italian Roller Games, il maxi evento che racchiude tutte le competizioni Nazionali delle discipline affiliate alla FISR in un unico luogo, la riviera romagnola.

Le prime medaglie assegnate sono state quelle della danza e della Solo Dance Junior. Proprio in quest’ultima specialità, salita di colpi negli ultimi anni, ad avere la meglio in campo femminile è stata Emily Parma. La pattinatrice mantovana, seconda dopo la Style, è riuscita a conquistare il primo posto con una free dance di pregevole fattura, prendendo il largo grazie a cinque elementi di alto valore, con livelli assegnati mai inferiori al +3, e conditi da un QOE positivo: tra gli highlights della performance impossibile non citare la serie di cluster, chiamata di livello 4, con la quale l’atleta ha guadagnato ben 8.20 punti, raggiungendo poi l’importante totale di 130.44.

Ad appena una lunghezza di distanza si è posizionata al posto d’onore con 129.34 Roberta Sasso; malgrado la leadership conquistata nel primo segmento e le migliori components del lotto in senso assoluto l’atleta ha dovuto cedere il passo a causa del tecnico del libero, contrassegnato da due chiamate di livello 1 nella sequenza di passi e nei cluster. Buona prova inoltre per Chiara De Luca, terza con 108.69, un punteggio depotenziato da due cadute, rispettivamente sui travelling della Style e sulle battute finali della free dance.

In campo maschile prestazione solida per Francesco Barletta, il quale ha vinto il titolo in scioltezza controllando la gara senza particolari patemi, confezionando due ottime performance ornate da alcuni passaggi per palati fini, come i cluster e i travelling della danza libera, raggiungendo il punteggio di 132.27 e regolando Gherardo Altieri Degrassi, secondo con 126.27 davanti a Jacopo Libanore, terzo con 103.22.

E proprio i già citati Neo Vice Campioni Italiani Roberta Sasso e Gherardo Altieri Degrassi sono stati i protagonisti indiscussi nelle coppie, catturando l’attenzione della giuria e del pubblico con elementi creativi e di grande qualità: di gran gusto e difficoltà in questo senso nel segmento più lungo l’inaugurale sollevamento combinato, chiamato di livello 4 e premiato con +2 da tre giudici su quattro, e la sequenza di passi in presa, chiamata di livello 3 e valutata con un +1 unanime.

Ottenendo in modo netto il miglior riscontro anche sulle componenti del programma i danzatori hanno dunque conquistato il gradino più alto del podio con la bellezza di 133.55 punti totali, ben sedici unità in più di Chiara De Luca e Jacopo Libanore, secondi classificati con 117.48, buon punteggio soprattutto se pensiamo che è stato rallentato da una piccola defaillance nei cluster in presa della Style, chiamati solo di livello base. Più lontani Linda Siciliano-Vittorio Gastaldi i quali, grazie al vantaggio accumulato nella prima prova, sono riusciti a piazzarsi al terzo posto con 97.65.

Nella giornata di domani, domenica 26 giugno, scenderanno in pista gli atleti (Solo Dance e coppie) della categoria Senior per eseguire il primo segmento di gara.

Foto: Raniero Corbelletti (per gentile concessione di FISR, Federazione Italiana Sport Rotellistici)