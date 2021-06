Pallavolo: ufficializzato il nuovo ct della Nazionale maschile, dopo Tokyo sulla panchina ci sarà Ferdinando De Giorgi

Le voci erano nell’aria già da mesi, ma nella mattinata la Federvolley ha annunciato la novità per quanto riguarda la Nazionale maschile di pallavolo: dopo le Olimpiadi di Tokyo ci sarà un cambio di guida tecnica, a sostituire l’attuale coach Gianlorenzo Blengini spazio a Ferdinando De Giorgi.

L’obiettivo è quello di arrivare al top nel prossimo quadriennio che porta ai Giochi Olimpici di Parigi 2024, il primo appuntamento importante sarà quello degli Europei in programma a settembre. Confermato invece come allenatore della compagine al femminile Davide Mazzanti.

Il commento del presidente Giuseppe Manfredi: “Il consiglio federale anche in controtendenza con il passato ha deciso di iniziare subito un discorso di programmazione su Parigi e allo stesso modo ha ritenuto opportuno confermare Davide Mazzanti per la femminile, del quale siamo contenti e che ci ha portato grandi soddisfazioni. De Giorgi lo conoscete tutti, è la prima scelta per la Fipav e inizierà a lavorare da subito già per preparare la squadra in vista degli Europei. Un ringraziamento va a ‘Chicco’ Blengini per quello che ha fatto per la Nazionale. Non solo per i risultati tecnici ma anche una certa influenza che lui ha dato al settore giovanile. Se oggi parliamo di futuro per la maschile è perché Chicco ci ha messo del suo”.

Parole ricche di entusiasmo quelle del nuovo ct: “La mia sensazione è stata come la mia prima convocazione in azzurro. I valori della mia Italia dovranno essere quelli di disponibilità incondizionata da parte dei giocatori e di coesione e sintonia con i club”.

Foto: Cev