Pallanuoto, World League 2021: oggi la sfida alla Grecia per il Settebello, vale il primato nel girone

Si inizia a far sul serio in quel di Tbilisi. Dopo la prima sgambata di ieri, che è servita a prendere sicuramente confidenza con la piscina e con la manifestazione, torna in acqua in Georgia per le Super Final di World League di pallanuoto maschile l’Italia. Oggi alle ore 16.15 gli azzurri se la vedranno con una delle rivali per il titolo, la Grecia, in un match sicuramente decisivo per la leadership del Girone A.

La banda guidata da Sandro Campagna ieri, con una performance altalenante a livello di continuità, si è sbarazzata per 17-11 sul Kazakistan, avversario sulla carta molto inferiore. Successo anche per gli ellenici, se pur con molta sofferenza, sulla Francia per 10-8.

Non sarà dunque una partita facile, visto anche il periodo: entrambe le squadre sono in fase di pieno carico di allenamenti in vista dell’appuntamento più importante dell’anno, le Olimpiadi di Tokyo 2020.

Italia-Grecia è una delle grandi classiche della pallanuoto internazionale, nel recente passato però Figlioli e compagni hanno sempre primeggiato. Da ricordare sicuramente la bellissima vittoria di Gwangju 2019, di misura, nei quarti di finale che diede convinzione agli azzurri per lanciarsi verso il titolo. Nel 2020 doppio successo, prima in amichevole, poi agli Europei, per la squadra tricolore.

