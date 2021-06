Pallanuoto, World League 2021: il Settebello sfida nei quarti di finale il Giappone

Prosegue il cammino, fino ad ora perfetto, della Nazionale italiana di pallanuoto maschile alle Super Final di World League in programma in quel di Tbilisi, in Georgia. Tre vittorie su tre partite nella fase preliminare per gli azzurri che si sono aggiudicati ovviamente il proprio raggruppamento. Oggi alle 16.15 vanno in scena i quarti di finale: sfida al Giappone.

Dopo i successi con Kazakistan, Francia e, soprattutto, Grecia, la squadra campionessa del mondo in carica non dovrà sicuramente temere l’avversario. In ogni caso il ct azzurro Sandro Campagna predica calma: “Adesso testa al Giappone che gioca in maniera poco convenzionale allo stile europeo e merita la massima attenzione, concentrazione e rispetto. Dobbiamo preparare bene la partita, che resta comunque un quarto di finale. Si comincia a giocare ad eliminazione diretta e vogliamo arrivare fino alla fine”.

I nipponici hanno chiuso al quarto posto nel Gruppo B, con tre sconfitte in altrettante uscite (da segnalare quella di misura con la Georgia). A livello internazionale per gli asiatici il miglior risultato è la decima piazza arrivata ai Mondiali di Budapest nel 2017.

Da segnalare un curioso precedente tra Italia e Giappone: ci fu proprio due anni fa, a Gwangju, nell’edizione iridata poi trionfale per Figlioli e compagni. La squadra tricolore, nella fase a gironi, si impose per 9-7, non con poche difficoltà.

Foto: LPS/Claudio Benedetto