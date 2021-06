E’ calato il sipario sulla fase a gironi dell’edizione 2021 della Coppa America di calcio. In Brasile di scena gli ultimi due incontri del Gruppo A: la Bolivia opposta all’Argentina e l’Uruguay contro il Paraguay.

Ebbene, all’Arena Pantanal di Cuiabá la Selección ha sconfitto nettamente i boliviani per 4-1. Lionel Messi assoluto protagonista del match: l’asso del Barcellona ha messo lo zampino in praticamente tutte le realizzazioni argentine e si è distinto per la sua classe sopraffina. Il risultato si è sbloccato per una marcatura, infatti, del Papu Gomez innescato da Leo al 6′. Poi il fuoriclasse del Barça si è messo in proprio, prima realizzando un rigore al 33′ e poi siglando la sua doppietta al 42′. Realizzazioni che gli hanno permesso di raggiungere quota 75 gol con la maglia della sua nazionale. Erwin Saavedra ha ridotto il punteggio per la Bolivia al 60′, ma la storia del confronto non è cambiata e l’Argentina ha concluso dunque in vetta al raggruppamento con 10 punti.

Nell’altro match del girone, all’ Estadio Olimpico Nilton Santos di Rio de Janeiro, l’Uruguay ha sconfitto il Paraguay per 1-0 grazie a un tiro da dischetto trasformato da Edinson Cavani al 20′ e grazie a questo riscontro gli uruguaiani sono giunti secondi nel Gruppo A guidato per l’appunto dall’Albiceleste.

Al termine di questa prima parte della rassegna sudamericana, Messi comanda la classifica dei marcatori con tre segnature, a precedere un gruppo di giocatori a quota 2 con Cavani e Neymar tra i realizzatori. Delineato, altresì, il quadro dei qualificati ai quarti di finale che si terranno dal 2 al 3 luglio:

I QUARTI DI FINALE DELLA COPPA AMERICA 2021 CALCIO

2 luglio

Perù vs Paraguay

Brasile vs Cile

3 luglio

Uruguay-Colombia

Argentina-Ecuador

