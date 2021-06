Basket, Preolimpico 2021 oggi: orari partite 29 giugno, tv, programma, streaming

Comincia oggi il Preolimpico di Belgrado, la manifestazione che assegna un pass per le Olimpiadi di Tokyo 2021. Una prima giornata rivoluzionata dall’assenza del Senegal, che non parteciperà al torneo causa la positività al Covid-19 di alcuni giocatori. Per questo motivo l’Italia è già in semifinale e scenderà in campo solamente giovedì con Porto Rico per decidere il primo posto del girone e quindi evitare la Serbia in semifinale.

Proprio la Serbia è la grande favorita per la vittoria finale e saranno i padroni di casa ad aprire il Preolimpico questa sera (ore 20.15) contro la Repubblica Dominicana. Un match che non dovrebbe avere troppa storia, con la sola curiosità di vedere la forza della Serbia.

Qui di seguito il programma completo della prima giornata del Preolimpico di Belgrado 2021. Sarà possibile seguire gli incontri in diretta televisiva su Sky Sport ed in streaming su SkyGo. Non perdetevi la diretta scritta di OA Sport

PARTITE PREOLIMPICO BELGRADO 2021 (29 GIUGNO)

MARTEDÌ 29 GIUGNO

ore 20.15 Repubblica Dominicana-Serbia

