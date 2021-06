Altro giro altra vittoria per la Nazionale italiana di pallanuoto alle Super Final di World League. Tre su tre nel girone preliminare per il Settebello in quel di Tbilisi. In terra georgiana gli azzurri si sono imposti per 14-7 sulla Francia, agguantando come prima del raggruppamento l’accesso ai quarti di finale: domani sfida al Giappone.

Le parole ai microfoni FIN del ct azzurro Sandro Campagna: “Anche oggi abbiamo disputato una buona partita sul piano dell’attenzione, della concentrazione e del rispetto degli avversari. Era questo che avevo chiesto principalmente alla squadra. Abbiamo alternato il pressing alla zona M nel finale e ci siamo adattati al criterio dell’arbitraggio. Mi piace l’opportunità di sfruttare questo torneo per provare diverse tattiche di gioco. I ragazzi si sono impegnati”.

Per il futuro: “Adesso testa al Giappone che gioca in maniera poco convenzionale allo stile europeo e merita la massima attenzione, concentrazione e rispetto. Dobbiamo preparare bene la partita, che resta comunque un quarto di finale. Si comincia a giocare ad eliminazione diretta e vogliamo arrivare fino alla fine”.

Foto LM-LPS/Luigi Mariani