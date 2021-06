Calcio, la Spagna batte la Croazia per 5-3 ai supplementari e vola ai quarti degli Europei 2021

Grandissimo spettacolo al Parken Stadion di Copenaghen in occasione del quinto ottavo di finale dei Campionati Europei 2021 di calcio maschile, con la Spagna che ha avuto la meglio sulla Croazia per 5-3 ai tempi supplementari dopo un match ricco di errori, emozioni e gesti tecnici sensazionali. Gli iberici avanzano così ai quarti di Euro 2020, dove se la vedranno con una tra Francia e Svizzera in quel di San Pietroburgo.

Partenza a razzo della Spagna, che fa come da pronostico la partita fin dai primi minuti grazie ad un possesso palla di alta qualità e ad un atteggiamento molto conservativo della Croazia. Gli iberici creano la prima grande occasione al 16′ ma Koke spreca a tu per tu con Livakovic, poi tre minuti più tardi ci prova anche Morata di testa colpendo però Vida sul fianco.

Colpo di scena al 20′: Pedri effettua un retropassaggio a Unai Simon in fase di costruzione, ma l’estremo difensore spagnolo commette un errore gravissimo lisciando il pallone e facendolo di fatto scivolare in rete per il vantaggio croato. Le Furie Rosse reagiscono prontamente e pareggiano i conti al 38′ con Sarabia, al termine di un vero e proprio assedio.

Avvio di secondo tempo sulla falsariga della prima frazione, con la Roja che completa la rimonta portandosi avanti 2-1 al 57′ grazie al colpo di testa vincente di Azpilicueta su cross di Ferran Torres. Dopo oltre un’ora di fase difensiva, la Croazia deve rischiare e si rende pericolosa al 68′ con un destro insidioso di Gvardiol, ma Unai Simon è attento e si riscatta dalla papera del primo gol.

La Spagna prova a chiudere la partita al 76′ con il gol del 3-1 firmato da Ferran Torres (grazie ad una disattenzione di Gvardiol), ma i vice-campioni del mondo in carica non mollano e riaprono la sfida all’85’ con il gol “in mischia” di Orsic, per poi impattare clamorosamente sul 3-3 al 92′ con il colpo di testa dell’atalantino Pasalic.

Ai supplementari la Croazia è sulle ali dell’entusiasmo e sfiora il gol del 4-3 in un paio di occasioni (bravissimo Unai Simon su Kramaric), ma gli iberici tornano nuovamente in vantaggio al 100′ con un bellissimo gol di Morata e vanno sul +2 tre minuti più tardi grazie alla realizzazione di Oyarzabal. Questa volta la squadra di Luis Enrique gestisce bene il doppio vantaggio e passa il turno per 5-3 sulla Croazia.

Foto: Lapresse