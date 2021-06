Pallanuoto: la Pro Recco torna in finale di Champions League! Barceloneta battuto 12-10

La forma psicofisica dopo la delusione nello scontro scudetto non era al top, ma la Pro Recco è riuscita a rialzarsi. L’obiettivo più importante della stagione resta alla portata: i liguri infatti tornano in finale di Champions League. Nella Final Eight di Belgrado la banda guidata da Gabi Hernandez batte al termine di una sfida durissima il Barceloneta per 12-10 ed agguanta l’accesso all’ultimo atto. Appuntamento domani, contro la vincitrice della sfida tra Ferencvaros e AN Brescia.

Match ricco di tensione e molto difficile a livello fisico, con i recchelini che hanno accusato soprattutto nella prima parte di gara. A metà partita iberici in vantaggio (dopo il primo quarto era addirittura +2), con i soli Bijac in porta e Dusan Mandic con il suo mancino eccezionale a tenere corte le distanze.

Negli ultimi due quarti è arrivata la sveglia per i vincitori della Coppa Italia. Una terza frazione devastante per i liguri, vinta per 4-1, con una rete spettacolare, proprio allo scadere, di Francesco Di Fulvio, a dare un margine importante verso gli ultimi 8′. Nervosismo che ovviamente è salito nelle fasi conclusive: iberici che ci hanno provato in tutti i modi a riequilibrare il match, ma non c’è stato nulla da fare.

Foto LiveMedia/Stefano Nicoli