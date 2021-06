La Serie A1 2020-2021 di pallanuoto femminile vede giocarsi oggi la decisiva gara-5 della finale play-off: il Plebiscito Padova, dopo aver perso ai rigori gara-4, cede il passo in casa, sempre ai rigori, a L’Ekipe Orizzonte Catania, che si impone per 11-14 dopo il 10-10 dopo i tempi regolamentari, laureandosi così campione d’Italia per la 21ma volta nella storia, la seconda consecutiva.

TABELLINO

PLEBISCITO PADOVA-L’EKIPE ORIZZONTE 11-14 dtr (10-10)

PLEBISCITO PADOVA: Teani, Savioli M., Savioli I. 1, Gottardo, Queirolo 6, Casson, Millo, Dario 1, Cocchiere 1, Ranalli, Meggiato, Centanni 1, Giacon. All.: Posterivo.

L’EKIPE ORIZZONTE: Gorlero, Ioannou, Garibotti 1, Viacava 1, Aiello 1, Barzon, Palmieri 1, Marletta 2, Emmolo, Vukovic 3, Riccioli 1, Spampinato, Condorelli. All.: Miceli.

Arbitri: Colombo e Pinato.

Note – Parziali: 1-5, 3-1, 4-2, 2-2. Sup. num.: Padova 4/11 + 1 rigore, Catania 6/12. Palmieri (C) a 4’40”, M. Savioli (P) a 6’40” e Ranalli (P) a 7’14” uscite per limite di falli nel quarto tempo. Partita terminata 10-10. Ai rigori: Barzon rete, Queirolo rete, Marletta rete, Centanni palo, Vukovic rete, Meggiato palo, Emmolo rete.

Finale scudetto (al meglio delle cinque partite)

Gara 1 – venerdì 28 maggio Plebiscito Padova-L’Ekipe Orizzonte 13-12 dtr (9-9) (Serie 1-0)

Gara 2 – domenica 30 maggio Plebiscito Padova-L’Ekipe Orizzonte 8-9 (Serie 1-1)

Gara 3 – venerdì 4 giugno L’Ekipe Orizzonte-Plebiscito Padova 12-14 dtr (11-11) (Serie 1-2)

Gara 4 – domenica 6 giugno L’Ekipe Orizzonte-Plebiscito Padova 10-8 dtr (6-6) (Serie 2-2)

Gara 5 – mercoledì 9 giugno Plebiscito Padova-L’Ekipe Orizzonte 11-14 dtr (10-10) (Serie 2-3)

Finale terzo posto (in gara unica)

Venerdì 28 maggio Lifebrain SIS Roma-CSS Verona 17-8 (Terza Lifebrain SIS Roma)

Final Round

RN Florentia 13, Bogliasco 1951 13, Pallanuoto Trieste 6, Vela Nuoto Ancona 2.

Classifica finale Serie A1 femminile:

1 L’Ekipe Orizzonte Catania (Campione d’Italia e Qualificata all’EuroLeague 2021-2022)

2 Plebiscito Padova (Qualificata all’EuroLeague 2021-2022)

3 Lifebrain SIS Roma (Qualificata all’EuroLeague 2021-2022)

4 CSS Verona

5 RN Florentia

6 Bogliasco 1951

7 Pallanuoto Trieste

8 Vela Nuoto Ancona

ALBO D’ORO

1985 Volturno

1986 Volturno

1987 Volturno

1988 Volturno

1989 Volturno

1990 Volturno

1991 Volturno

1992 Orizzonte Catania

1993 Orizzonte Catania

1994 Orizzonte Catania

1995 Orizzonte Catania

1996 Orizzonte Catania

1997 Orizzonte Catania

1998 Orizzonte Catania

1999 Orizzonte Catania

2000 Orizzonte Catania

2001 Orizzonte Catania

2002 Orizzonte Catania

2003 Orizzonte Catania

2004 Orizzonte Catania

2005 Orizzonte Catania

2006 Orizzonte Catania

2007 Fiorentina WP

2008 Orizzonte Catania

2009 Orizzonte Catania

2010 Orizzonte Catania

2011 Orizzonte Catania

2012 Pro Recco

2013 Rapallo Pallanuoto

2014 Mediterranea Imperia

2015 Plebiscito Padova

2016 Plebiscito Padova

2017 Plebiscito Padova

2018 Plebiscito Padova

2019 L’Ekipe Orizzonte Catania

2021 L’Ekipe Orizzonte Catania

Foto: LM / Salvo Barbagallo