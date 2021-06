Olimpiadi Tokyo 2021, Ciclismo: Marta Cavalli, scheda e palmares

Nome: Marta

Cognome: Cavalli

Luogo e data di nascita: Cremona, 18 marzo 1998

Disciplina: Ciclismo, prova in linea

Palmares: due successi su strada. Campionessa italiana in linea nel 2018, e vincitrice di una tappa al Giro delle Marche 2019. È salita alla ribalta grazie alla pista, specialità in cui ha conquistato ben quattro titoli europei Under 23 nell’Inseguimento a squadre tra il 2017, 2018, 2019 e 2020. Nel 2018 ha conquistato l’Inseguimento individuale della Sei Giorni delle Rose e il titolo di Campionessa Europea Under 23 nell’Inseguimento individuale. Nel 2019 ha vinto la sesta tappa della Coppa del Mondo nell’inseguimento a squadre e i Giochi Europei di specialità, ma anche il titolo continentale nel Derny.

Precedenti alle Olimpiadi: esordiente

Obiettivo a Tokyo 2021: la cremonese è ancora al ballottaggio per il pass di Tokyo visti i suoi recenti problemi fisici. In tal caso sarebbe la più giovane della nostra Nazionale, ed è reduce da una prima parte di stagione di altissimo livello, culminata con il quarto posto ai Campionati Italiani. È una ragazza decisamente completa, capace di difendersi su ogni terreno. Probabilmente, vista la sua giovane età, in caso di pass assicurato, ricoprirà il ruolo di braccio destro di Elisa Longo Borghini.

Foto: Valerio Origo