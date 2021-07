Olimpiadi Tokyo 2021, Tennis: Sara Errani, scheda e palmares

Nome: Sara

Cognome: Errani

Luogo e data di nascita: Bologna, 29 aprile 1987

Disciplina: Tennis

Palmares: Dieci tornei WTA in singolo(Palermo 2008, Portorose 2008, Acapulco 2012, Barcellona 2012, Budapest 2012, Palermo 2012, Acapulco 2013, Rio de Janeiro 2015, Dubai 2016, Indian Wells 2018), 27 titoli in doppio, 5 prove dello Slam nella specialità (Roland Garros 2012, US Open 2012, Australian Open 2013 e 2014, Wimbledon 2014)

Precedenti alle Olimpiadi: Pechino 2008, primo turno in singolare. Londra 2012, primo turno in singolare, primo turno in doppio misto (con Andreas Seppi), quarti di finale in doppio femminile (con Roberta Vinci). Rio de Janeiro 2016, terzo turno in singolare, quarti di finale in doppio femminile (con Roberta Vinci).

Obiettivo a Tokyo 2021: Ad otto giorni dall’inizio delle Olimpiadi Sarita è entrata a far parte della spedizione olimpica, la quarta della sua carriera. Il suo massimo è un terzo turno, pareggiarlo sarebbe un buon risultato.

Foto: Photo LiveMedia/Valerio Origo