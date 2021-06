Olimpiadi Tokyo 2021, Ciclismo: Marta Bastianelli, scheda e palmares

Nome: Marta

Cognome: Bastianelli

Luogo e data di nascita: Velletri, 30 aprile 1987

Disciplina: Ciclismo, prova in linea

Palmares: 32 vittorie in carriera. Spiccano la medaglia d’oro ai Campionati del Mondo in linea del 2007, e la conquista del titolo Europeo nel 2018. Vincitrice del Giro delle Fiandre del 2019 e della Gand-Wevelgem 2018. Nel 2019 si è laureata campionessa italiana nella prova in linea. Tra gli altri successi abbiamo: una tappa al Giro Rosa 2017, Ronde van Drethe 2019, Omloop van hit Hageland (2016, 2019), GP Bruno Beghelli (2017, 2019), Brabantse Pijl 2018, Vuelta CV Feminas 2020, GP Liberazione (2016, 2017), Freccia del Brabante 2018, GP de Dottignes 2018, Postnord UCI Vargarda West Sweden 2019, Trofeo Maarten Wynants 2018, due tappe al Giro di Toscana 2015 e 2018, una alla Semana Ciclista Valenciana 2018, due tappe al Trophée d’Or 2016, una tappa al Tour du Languedoc 2013, una frazione all’Emakumeen Bira 2017, una al BeNe Tour 2018, e nel 2019 ha conquistato due tappe e la classifica generale del Gracia-Orlova, una frazione al Thuringen Tour e un’altra al Tour de l’Ardèche. Infine ricordiamo che è stata per tre volte campionessa italiana su pista nell’Inseguimento a squadre (2010, 2015, 2016) e ha conquistato il titolo tricolore della Velocità a squadre nel 2016.

Precedenti alle Olimpiadi: esordiente

Obiettivo a Tokyo 2021: ancora al ballottaggio su chi volerà a Tokyo per la prova su strada, questo potrebbe essere il suo esordio ai Giochi Olimpici nel suo quattordicesimo anno da professionista. Marta è un’atleta molto veloce ma che sa ben difendersi anche in salita. Potrebbe essere la mina vagante della nostra Nazionale. In caso di arrivo di un gruppo ristretto di atlete, avrebbe tutte le carte in regola per giocarsi una medaglia.

