Olimpiadi Tokyo 2021, Ciclismo: Gianni Moscon, scheda e palmares

Nome: Gianni

Cognome: Moscon

Luogo e data di nascita: Trento, 20 aprile 1994

Disciplina: Ciclismo, prova su strada

Palmares: undici vittorie in carriera. Recente vincitore del Gran Premio Città di Lugano 2021, due tappe del Tour of the Alps 2021, una tappa e classifica generale dell’Arctic Race of Norway 2016, una tappa e classifica generale del Tour of Guangxi nel 2018, campione italiano a cronometro nel 2017 e 2018, vincitore della Coppa Agostoni e del Giro della Toscana 2018. Quinto alla Parigi-Roubaix del 2017, terzo al Giro di Lombardia 2017. Da Under 23 spiccano le vittorie al Piccolo Giro di Lombardia 2014, del Campionato Italiano del 2015, ma anche il quarto posto ai Mondiali del 2015. Da professionista ha conquistato un terzo e un quarto posto con il Team Sky ai Mondiali 2017 e 2018 nella prova della cronosquadre. Quinto nel 2018 e quarto nel 2019 per quanto riguarda la gara in linea.

Precedenti alle Olimpiadi: esordiente

Obiettivo a Tokyo 2021: la vittoria a Lugano è stata la ciliegina sulla torta di una stagione, finora, davvero sorprendente. Come nel caso di Bettiol, Moscon potrebbe essere una delle mine vaganti della Nazionale Italiana per qualche attacco da lontano. Il sogno top ten non è poi così impensabile.

Foto: Lapresse