Olimpia Milano-Virtus Bologna, Finale Serie A basket 2021: orario, programma, tv, streaming. Il calendario completo

Rispetto a quanto emerso negli scorsi giorni, a causa del completamento in tre gare delle due semifinali, la serie di finale scudetto tra Olimpia A|X Armani Exchange Milano e Virtus Segafredo Bologna vede un anticipo di alcuni giorni, e comincerà sabato.

Scongiurato, dunque, il rischio di partite in giorni consecutivi: il salvataggio finale per una situazione che, fin dall’inizio, di bello aveva ben poco perché andava a mettere a grandissimo rischio la salute dei giocatori, specie con la vicinanza del Preolimpico di Belgrado. Olimpia e Virtus tornano una di fronte all’altra in finale dopo ben 37 anni: era il 1984 e le V nere conquistarono lo scudetto con lo sponsor Granarolo sulle maglie, sconfiggendo l’allora Simac. I bianconeri non arrivavano in finale da 14 anni, mentre il club biancorosso ha dovuto aspettare tre annate compresa quella fermata.

Di seguito il calendario completo della finale scudetto tra Olimpia Milano e Virtus Bologna. Le gare saranno tutte trasmesse da RaiSport HD (gara-3 su RaiSport SD, canale 58) ed Eurosport 2 in diretta tv e da RaiPlay, Eurosport Player e Discovery+ in diretta streaming. OA Sport ne offrirà inoltre DIRETTE LIVE scritte, per non perdersi davvero nulla.

OLIMPIA MILANO-VIRTUS BOLOGNA, FINALE SCUDETTO: CALENDARIO

SABATO 5 GIUGNO

Ore 20:45 Gara-1 Olimpia Milano-Virtus Bologna

LUNEDÌ 7 GIUGNO

Ore 20:45 Gara-2 Olimpia Milano-Virtus Bologna

MERCOLEDÌ 9 GIUGNO

Ore 20:45 Gara-3 Virtus Bologna-Olimpia Milano

VENERDÌ 11 GIUGNO

Ore 19:00 Gara-4 Virtus Bologna-Olimpia Milano

DOMENICA 13 GIUGNO

Ore 20:45 Ev, Gara-5 Olimpia Milano-Virtus Bologna

MARTEDÌ 15 GIUGNO

Ore 20:45 Ev. Gara-6 Virtus Bologna-Olimpia Milano

GIOVEDÌ 17 GIUGNO

Ore 20:45 Ev. Gara-7 Olimpia Milano-Virtus Bologna

OLIMPIA MILANO-VIRTUS BOLOGNA, FINALE SCUDETTO: TV E STREAMING

DIRETTA TV – RaiSport HD (gara-3 RaiSport SD, canale 58), Eurosport 2

DIRETTA STREAMING – RaiPlay, Eurosport Player, Discovery+

DIRETTA LIVE SCRITTA – OA Sport

Credit: Ciamillo