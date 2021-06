Olanda-Repubblica Ceca oggi, Europei 2021: orario, tv, programma, streaming, probabili formazioni

Proseguono gli ottavi di finale degli Europei di calcio 2021, che propongono quest’oggi la sfida tra Olanda e Repubblica Ceca, con in palio un posto tra le migliori otto formazioni del Vecchio Continente, per un match che promette molti gol e spettacolo.

Gli oranje partiranno sicuramente con i favori del pronostico, avendo chiuso in testa il girone C a punteggio pieno, e subendo solamente due gol contro l’Ucraina, mentre i ragazzi allenati da Jaroslav Šilhavý hanno conquistato la qualificazione per il rotto della cuffia come una delle migliori terze, ma con la ciliegina sulla torta del gol più bello del torneo, messo a segno a Patrik Schick.

Il match si svolgerà oggi, domenica 27 giugno 2021, presso la Puskas Arena di Budapest, a partire dalle ore 18 e sarà trasmessa in diretta televisiva esclusiva da Sky Sport, precisamente sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport Football e Sky Sport 251, ma anche in streaming sulle piattaforme streaming Sky Go e NOW.

PROGRAMMA OTTAVI DI FINALE EUROPEI 2021

Domenica 27 giugno, Puskas Arena (Budapest)

Ore 18.00 – Olanda-Repubblica Ceca

Diretta tv a pagamento: SkySport Uno (anche in 4K), Sky Sport Football, Sky Sport 251

Diretta streaming a pagamento: SkyGo e NOW

Le probabili formazioni:

OLANDA (3-5-2): Stekelenburg; de Ligt, de Vrij, Blind; Dumfries, de Roon, F. de Jong, Wijnaldum, van Aanholt; Weghorst, Depay.

REPUBBLICA CECA (4-2-3-1): Vaclik; Coufal, Celustka, Kalas, Mateju; Holes, Soucek; Masopust, Darida, Jankto; Schick.

Foto: LaPresse