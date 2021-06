Belgio-Portogallo oggi, Europei 2021: orario, tv, programma, streaming, probabili formazioni

Oggi, 27 giugno 2021 alle ore 21.00, si gioca Belgio-Portogallo, partita valida per gli ottavi di finale degli Europei di calcio 2021. Allo stadio Olimpico de la Cartuja di Siviglia andrà in onda uno degli accoppiamenti più interessanti del primo turno ad eliminazione diretta, da cui uscirà il prossimo avversario dell’Italia ai quarti di finale.

Romelu Lukaku e compagni vengono da un cammino senza scivoloni nel gruppo B, chiuso agevolmente a punteggio pieno; tre partite con cui hanno confermato le sensazioni che vogliono i fiamminghi nella rosa dei favoriti per l’Europeo. Il match con i lusitani di Cristiano Ronaldo, terzi nel girone della morte con Francia e Germania ma ricchissimi di talento soprattutto dalla trequarti in su, è un gran bel banco di prova per le loro ambizioni.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming, le probabili formazioni di Belgio-Portogallo, match valido per gli ottavi di finale degli Europei 2021 di calcio. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai1 e Sky, in diretta streaming su RaiPlay e Sky Go oltre che su Now TV, in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

BELGIO-PORTOGALLO, EUROPEI CALCIO 2021: PROGRAMMA E ORARIO D’INIZIO

Domenica 27 giugno

21.00 Belgio-Portogallo

BELGIO-PORTOGALLO : COME VEDERLA IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv su RAI1 e Sky Sport Football (canale 203) e Sky Sport 252, diretta gol su Sky Sport Uno (canale 201).

Diretta streaming su Rai Play (gratis), su Sky Go e Now Tv (per gli abbonati).

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

PROBABILI FORMAZIONI BELGIO-PORTOGALLO

BELGIO (3-4-2-1): Courtois; Alderweireld, Denayer, Vertonghen; Meunier, Witsel, Tielemans, T. Hazard; De Bruyne, E. Hazard; Lukaku.

PORTOGALLO (4-3-3): Rui Patricio; Dalot, Pepe, Ruben Dias, Guerreiro; Renato Sanches, William Carvalho, Bruno Fernandes; Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo, Diogo Jota.

Foto: Lapresse