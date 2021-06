Nuoto, Trial Usa: Katie Ledecky conquista facilmente i pass nei 200 e nei 1500 sl, Caeleb Dressel si scalda nei 100 sl

Giornata numero quattro che va in archivio in questi Trials di nuoto negli States. La piscina di Omaha continua a riservare gare di grande rilievo, funzionali alla selezione olimpica che si presenterà ai Giochi di Tokyo.

Ebbene, Katie Ledecky raddoppia e si concede con “irrisoria” facilità i pass nei 200 e nei 1500 stile libero. La pluri-campionessa olimpica e mondiale si è imposta nelle quattro vasche in 1’55″11, a precedere una rediviva Allison Schmitt in 1’56″79 (qualificata anche lei alle Olimpiadi, tenuto conto del limite “A” posto dalla FINA di 1’57″28), e ha replicato nei 1500 sl con il crono di 15’40″50, facendo capire soprattutto in quest’ultima specialità che il riferimento sia sempre lei, migliorando di cinque centesimi quanto aveva già fatto in stagione su questa distanza. Per la cronaca a Tokyo gli Usa saranno rappresentati anche da Erica Sullivan (15’51″18).

Finale dei 200 farfalla uomini che non ruba l’occhio, come si dice in gergo. Zach Harting ha vinto con il tempo di 1’55″06 a precedere Gunnar Bentz (1’55″34) e Luca Urlando (1’55″43), delusione di questa prova essendo l’atleta più accreditato della vigilia e non al via della prova a Tokyo. Saranno infatti Harting e Bentz a tenere alto il vessillo statunitense, con tempi però non trascendentali. Buone notizie in chiave italiana, se si pensa al crono siglato da Federico Burdisso in stagione (1’54″41). Confronto molto serrato nell’atto conclusivo dei 200 misti donne con la vittoria di Alex Walsh (2’09″30) davanti a Kate Douglass (2’09″32) e a Madisyn Cox (2’09″34). Il riferimento rappresentato dall’australiana Kaylee McKeown (2’08″23) è un po’ lontano, ma poi sarà in Giappone che si farà la differenza e spetterà a Walsh e a Douglass dare il meglio per la formazione americana.

Venendo alle semifinali dei 100 stile libero uomini con il fenomeno Caeleb Dressel, il 24enne nativo di Green Cove si sta “riscaldando” per bene, avendo realizzato il best time delle semifinali in 47″77, tallonato da un Zach Apple (47″78) assai performante. Si può pensare che nell’atto conclusivo si possa scendere in maniera significativa e servirà prendere nota. Interessante notare l’impegno della primatista del mondo dei 200 dorso Regan Smith nei 200 farfalla, capace di ottenere un ottimo 2’07″89 in semifinale secondo solo ad Hali Flickinger (2’06″73). Ottimo anche il livello delle “semi” dei 200 rana uomini con Matt Fallon a primeggiare in 2’08″91.

Trials che sono stati anche l’ultima manifestazione in cui vedremo all’opera Mitch D’Arrigo. L’italo-americano, specialista dei 200 e dei 400 stile libero, ha infatti annunciato il suo addio alle gare sui suoi profili social. Per il classe ’95 due medaglie europee da ricordare in vasca lunga (argento nei 400 sl a Berlino nel 2014 e bronzo nella 4×200 sl a Londra nel 2016 tra le fila azzurre), oltre un argento nella rassegna iridata in vasca corta (4×200 sl a Doha nel 2014) e un argento e un bronzo negli Europei in corta (bronzo nei 400 sl a Chartres nel 2012 e argento a Herning nel 2013) sempre con la Nazionale.

Foto: LaPresse