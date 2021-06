Nuoto, Settecolli 2021: gli azzurri ancora a caccia del pass olimpico e chi è già qualificato per Tokyo 2021

Dal 25 al 27 giugno la vasca del Foro Italico di Roma si animerà e le emozioni non mancheranno nell’edizione 2021 del Trofeo Settecolli di nuoto. La Nazionale italiana si presenterà in grande stile per l’ultimo evento prima delle Olimpiadi di Tokyo. Allo stato attuale delle cose sono 17 i pass individuali e 21 carte olimpiche totali:

L’ELENCO DEI QUALIFICATI

Simona Quadarella – 1500 sl e 800 sl, Nicolò Martinenghi – 100 rana, Margherita Panziera – 200 dorso, Gregorio Paltrinieri – 1500 sl e 800 sl, Thomas Ceccon – 100 dorso, Benedetta Pilato – 100 rana, Sara Franceschi – 400 misti, Gabriele Detti – 400 sl, Marco De Tullio – 400 sl, Federico Burdisso – 200 farfalla, Martina Carraro – 100 rana, Federica Pellegrini – 200 sl, Alberto Razzetti – 200 misti, Martina Rita Caramignoli – 1500 sl, 4×100 sl u – componente già definito Alessandro Miressi-, 4×100 Mixed Medley 2 u e 2 d, 4×200 sl u – componente già definito Stefano Ballo-, 4×100 misti d – componente già definita Elena Di Liddo, 4×200 sl d, 4×100 misti u).

Per chi è possesso già del tempo sarà dunque una prova generale in vista di quel che sarà. I grossi come calibri come Gregorio Paltrinieri, Gabriele Detti, Federica Pellegrini, Martina Carraro e Benedetta Pilato nuoteranno “a cuor leggero”, ma vorranno comunque testarsi in una delle piscine più belle del mondo per il suo scenario unico nel proprio genere.

Discorso diverso per chi non è in possesso del biglietto per Tokyo e quindi vorrà mostrare qualcosa di significativo nella piscina romana. Fabio Scozzoli (100 rana), Simone Sabbioni (100 dorso), Lorenzo Zazzeri (50 stile libero), Piero Codia e Matteo Rivolta (100 delfino), Matteo Restivo (200 dorso), Luca Pizzini (200 rana) cercheranno il colpo e il parametro dei tempi sarà quello degli Assoluti primaverili sia in chiave individuale che staffetta.

E’ opportuno precisare che la manifestazione del Foro Italico avrà la seguente valenza: “Per l’eventuale completamento delle staffette, i tempi realizzati dagli atleti nel corso del 58° Trofeo Sette Colli (25-27 giugno 2021) comporteranno il diritto alla qualificazione a condizione che siano pari o migliori dei tempi previsti“, si può leggere nel regolamento.

TEMPI-LIMITE

Esisteranno però le integrazioni da parte del DT Cesare Butini: “Nel caso che la formazione di una staffetta qualificata non possa essere completata da nuotatori o nuotatrici che abbiano ottenuto i tempi individuali richiesti, come anche per l’eventuale convocazione di una o più riserve e/o iscrizione individuale di atleti, l’integrazione della squadra sarà valutata dal Consiglio Federale, a seguito di proposta discrezionale del Direttore Tecnico. Nell’avanzare le eventuali proposte, il DT terrà conto della norma della FINA che impone che tutti gli atleti convocati solo quali partecipanti o riserve di prove di staffetta (relay-only athletes), devono essere schierati obbligatoriamente in batteria o in finale pena la squalifica della staffetta stessa“.

In buona sostanza dovremo attendere il termine del Settecolli per comprendere se un’integrazione ci sarà o meno sia per le staffette che per l’individuale. Si potrebbe venire incontro agli atleti e quindi allargare il gruppo.

Foto: LaPresse