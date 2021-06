Nuoto fondo, Assoluti Piombino: Dario Verani e Veronica Santoni campioni nazionali nella 25 km

Si concludono quest’oggi i campionati italiani assoluti di nuoto di fondo di scena a Piombino, in provincia di Livorno. Quest’oggi, 17 giugno, è stato il momento della ‘maratona dell’acqua’, la 25 chilometri, con quindici coraggiosi a contendersi il titolo di campione nazionale tra uomini e donne.

Il successo in campo maschile è per Dario Verani, che ha confermato la sua forma messa in mostra durante i campionati Europei di Budapest. Verani, con il pettorale numero 58, si porta a casa il titolo con il tempo di 5:15’’35’’6, battendo al fotofinish l’altro nazionale Alessio Occhipinti per tre secondi e mezzo. Poco più distante Francesco Ghettini, sul terzo gradino del podio, con il tempo di 5:16’46’’1, che batte Simone Ruffini lontano altri dieci secondi. Più lontani gli altri: Quinto Emanuele Russo in 5:18’18’’.7, avanti a Edoardo Stochino, Nicola Tempesta, Stefano Avino, Pierandrea Titta e Marco Inglima a chiudere la classifica.

Tra le donne invece soltanto cinque in corsa e in tre al traguardo: il successo è appannaggio di Veronica Santoni, che non va distantissima dall’infrangere il muro delle sei ore (6:01’14’’2), che distanzia di più di tre minuti Rebecca Talanti (6:04’36’’3) e la brasiliana Carol De Souza, lontana con il tempo di 6:20’06’’4). Si ritirano invece Silvia Ciccarella e Lara Gherardini.

Foto: LaPresse