Nuoto, Trials Australia 2021: Titmus e McKeown si confermano star! Che tempo di Temple sui 100 farfalla!

Chiusura senza il botto ma con crono comunque di eccellenza per i Trials australiani che hanno distribuito le ultime carte olimpiche per Tokyo 2021. Kaylee McKeown e Arianne Titmus si confermano le star del nuoto australiano vincendo rispettivamente anche 200 dorso e 800 stile libero con tempi di tutto rispetto, che sono i nuovi record nazionali. Record, in campo maschile, anche per Matthew Temple velocissimo nei 100 farfalla.

Kaylee McKeown concede il bis dopo lo splendido record del mondo dei 100 dorso e nuoto su livelli stratosferici anche i 200, andando a sfiorare per 170 metri il record di Regan Smith e dovendosi “accontentare” del record australiano con 2’04″28 che la qualifica ovviamente per Tokyo assieme alla più esperta Emily Seebohm, che l’oro olimpico lo ha già vinto ma solo in staffetta, oltre a qualche alloro mondiale e che si appresta ad affrontare i suoi quarti Giochi Olimpici consecutivi. Seebohm ha chiuso con un buon 2’06″38, mentre fuori da Tokyo resta Minna Atherton che ha chiuso terza in 2’09″24.

Strepitosa prestazione nei 100 farfalla per Matthew Temple che fa segnare il nuovo record australiano, che resisteva da ben 12 anni, con un 50″45 che lo pone tra i grandi favoriti per il podio in prospettiva Tokyo. Passaggio veloce e seconda vasca di grande spessore per Temple che ha dominato la gara precedendo il più esperto David Morgan con 51″67, anche lui qualificato per i Giochi.

Una Arianne Titmus meno “marziana” delle scorse uscite va a prendersi la terza qualificazione olimpica con una prova in “negative split” negli 800 stile libero dove l’australiana sarà una delle rivali di Simona Quadarella. Primi 400 a 4’08”, secondi 400 a 4’07” e tempo totale di 8’15″57, che significa record australiano, 5 secondi sotto il crono di Simona Quadarella agli Europei. Secondo piazza e qualificazione conquistata da Kiah Melverton con 8’19″05. Niente carta bis per Gough, solo quarta.

Appassionante la sfida tra le frecce della velocità femminile con Emma McKeon che si aggiudica il successo ed il pass olimpico nei 50 stile con il crono di 23″93, seconda piazza per Cate Campbell, anche lei a Tokyo con 23″94 e terza piazza per Bronte Campbell, che il Giappone farà solo nel staffette, che ha chiuso in 24″46.

Deludente la gara dei 50 stile libero maschile, senza atleti sotto i 22″ e quindi nessun qualificato visto che il limite era 21″77. Vittoria per Cameron McEvoy con 22″07, secondo posto per Greyson Bell con 22″16. Non straordinaria anche la prova sui 1500 stile libero con il successo di Jack McLoughlin con 14’52″83: unico qualificato per i giochi visto che Samuel Short, secondo, chiude in 14’57″22 a due secondi dal limite fissato dalla Federazione.

