La stagione NBA è entrata nel pieno dei playoff, ma nel mentre la Lega dei Giganti continua a distribuire i vari premi valevoli per la stagione regolare. Questa notte è stato il turno del riconoscimento per il miglior difensore dell’anno, andato a Rudy Gobert per la terza volta negli ultimi quattro anni.

Quasi un plebiscito per il lungo degli Utah Jazz, che riceve 84 preferenze per il primo posto sulle 100 totali e 464 punti complessivi, mettendosi alle spalle Ben Simmons (Philadelphia 76ers) con 287 punti totali e quindici preferenze assolute e, ancor più staccato, Draymond Green (Golden State Warriors) con 76 punti. A ricevere l’ultimo voto da primo posto è il quarto in classifica, Bam Adebayo (Miami Heat).

Con questo successo Gobert, che ha chiuso l’annata a 14.3 punti, 13.5 rimbalzi e più di due stoppate e mezzo a partita, raggiunge Dwight Howard nella classifica dei plurivincitori del premio, staccando a quota due il nutrito gruppo con Alonzo Mourning, Dennis Rodman, il compianto Mark Eaton, Sidney Moncrief, Hakeem Olajuwon e Kawhi Leonard. Avanti a lui soltanto Dikembe Mutombo e Ben Wallace a quota quattro.

Foto: LaPresse