MXGP, risultato gara-1 GP Russia 2021: Tim Gajser si impone, Tony Cairoli 3°. Bene Alessandro Lupino 5°

Signore e signori, finalmente si è cominciato. Dopo una lunga attesa, tra ripensamenti e rinvii dovuti al contesto pandemico, il Mondiale 2021 di Motocross ha preso il via e l’ha fatto a Orlyonok (Russia).

Gara-1 della MXGP ha sorriso al campione del mondo in carica Tim Gajser. Lo sloveno, in sella alla sua Honda, ha dato prova di essere particolarmente in palla, comandando con grande autorevolezza dopo un avvio che l’aveva visto indietro rispetto alle due KTM dello spagnolo Jorge Prado e di Tony Cairoli. Liberatosi dei due portacolori del team austriaco, il balcanico con crono da 1’49″basso ha creato quel margine di sicurezza che gli ha permesso di imporsi con 16″974 di vantaggio sul francese della Kawasaki Romain Febvre e su Cairoli (+21″233).

Una bella prestazione del siciliano che, partito molto bene, ha dovuto fare i conti con un Gajser scatenato e un Prado molto motivato. L’iberico, però, si è “auto-eliminato” per via di un errore nelle prime fasi che l’ha costretto a ripartire da una posizione arretrata (nono all’arrivo a 1’03″128). Il nostro portacolori ha provato, quindi, a tenere il ritmo del leader ma nelle ultime tornate, probabilmente anche per un calo fisico, ha commesso qualche errore di troppo, dando modo a Febvre di conquistare la seconda piazza.

Una prestazione, invece, deludente di Jeffrey Herlings. “L’olandese volante” in sella alla KTM non ha trovato uno spunto buono al via, finendo molto indietro e la sua rimonta si è concretizzata nel quarto posto finale a 36″489 dal vertice. Di sicuro, dopo le prove di oggi che avevano preceduto la run-1, Herlings si sarebbe aspettato ben altro.

Può invece sorridere Alessandro Lupino, splendido quinto sulla KTM (+42″311), che ha preceduto nella top-10 lo svizzero Jeremy Seewer su Yamaha a 45″570, il belga Brent Van doninck su Yamaha a 47″261, il danese Thomas Kjer Olsen su Husqvarna a 48″176, il citato Prado e l’olandese Glen Coldenhoff su Yamaha a 1’05″863. Peccato per Ivo Monticelli 27° al termine su Kawasaki, in lizza per posizioni di prestigio nel corso dell’intera gara-1, ma poi vittima di una caduta a poco dal termine. Appuntamento alle ore 15.10 per la partenza di gara-2.

CLASSIFICA GARA-1 MXGP GP RUSSIA 2021

1 243 GAJSER, Tim SLO AMZS Team HRC Honda 35:19.814 0.000 53.241 25

2 3 FEBVRE, Romain FRA FFM Monster Energy Kawasaki Racing Team Kawasaki 35:36.608 16.794 52.822 22

3 222 CAIROLI, Antonio ITA FMI Red Bull KTM Factory RacingKTM 35:41.047 21.233 52.713 20

4 84 HERLINGS, Jeffrey NED KNMV Red Bull KTM Factory RacingKTM 35:56.303 36.489 52.340 18

5 77 LUPINO, Alessandro ITA FMI MRT Racing Team KTM KTM 36:02.125 42.311 52.199 16

6 91 SEEWER, Jeremy SUI FMS Monster Energy Yamaha Factory MXGP Yamaha 36:05.384 45.570 52.120 15

7 32 VAN DONINCK, Brent BEL FMB Gebben Van Venrooy Yamaha Racing Yamaha 36:07.075 47.261 52.079 14

8 19 OLSEN, Thomas Kjer DEN DMU Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing MXGP Husqvarna 36:07.990 48.176 52.057 13

9 61 PRADO, Jorge ESP RFME Red Bull KTM Factory RacingKTM 36:22.942 1:03.128 51.701 12

10 259 COLDENHOFF, Glenn NED KNMV Monster Energy Yamaha Factory MXGP Yamaha 36:25.677 1:05.863 51.636 11

11 89 VAN HOREBEEK, Jeremy BEL FMB BETA-SDMCORSE MX TEAMBeta 36:26.713 1:06.899 51.612 10

12 10 VLAANDEREN, Calvin NED KNMV Gebben Van Venrooy Yamaha Racing Yamaha 36:28.232 1:08.418 51.576 9

13 911 TIXIER, Jordi FRA FFM JT911 KTM racing team KTM 36:31.696 1:11.882 51.494 8

14 161 ÖSTLUND, Alvin SWE SVEMO JK Racing Yamaha Yamaha 36:33.676 1:13.862 51.448 7

15 4 TONUS, Arnaud SUI FMS hostettler Yamaha Racing Yamaha 36:34.941 1:15.127 51.418 6

16 22 STRIJBOS, Kevin BEL FMB Gebben Van Venrooy Yamaha Racing Yamaha 36:35.521 1:15.707 51.405 5

17 24 SIMPSON, Shaun GBR ACU SS24 KTM MXGP KTM 36:46.370 1:26.556 51.152 4

18 991 WATSON, Nathan GBR FFM HONDA SR MOTOBLOUZHonda 36:57.740 1:37.926 50.890 3

19 183 LOCURCIO, Lorenzo VEN FMV JD GUNNEX KTM Racing Team KTM 37:00.046 1:40.232 50.837 2

20 919 WATSON, Ben GBR ACU Monster Energy Yamaha Factory MXGP Yamaha 37:04.912 1:45.098 50.726 1

21 811 STERRY, Adam GBR ACU Hitachi KTM fuelled by Milwaukee KTM 35:39.119 -1 Lap 49.983 0

22 147 SIHVONEN, Miro FIN SML JWR Honda Racing Honda 35:42.519 3.400 49.904 0

23 18 BRYLYAKOV, Vsevolod MFR MFR JWR Honda Racing Honda 36:34.675 55.556 48.718 0

24 701 PRONENKO, Svyatoslav MFR MFR Husqvarna 37:14.079 1:34.960 47.859 0

25 123 VALIAKIN, Georgii MFR MFR Husqvarna 37:21.508 1:42.389 47.700 0

26 425 SHERSHNEV, Alexander MFR MFR Husqvarna 36:05.446 -2 Laps 46.632 0

27 128 MONTICELLI, Ivo ITA FMI Monster Energy Kawasaki Racing Team Kawasaki 23:01.771 -7 Laps 51.586 0

28 41 JONASS, Pauls LAT LAMSF Standing Construct GASGAS Factory Racing Team GASGAS 12:50.491 -13 Laps 46.256 0

29 29 JACOBI, Henry GER DMSB JM Honda Racing Honda 7:53.526 -15 Laps 50.177 0

Foto: LiveMedia/Davide Messora