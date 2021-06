MXGP, risultato gara-1 GP Gran Bretagna 2021: Tony Cairoli torna al successo da campione! 3° Herlings davanti a Gajser

Una vittoria da campione. Ha questi i connotati il successo di Tony Cairoli in gara-1 del GP di Gran Bretagna, secondo round del Mondiale 2021 di MXGP (la classe regina del Motocross).

Matterley Basin fa sorridere il siciliano, uscito dal primo appuntamento in Russia con la delusione dello “zero” della seconda run. Urgeva dare un’immediata risposta e l’alfiere della KTM, vincendo questa prima manche in maniera autorevole, l’ha data. Un ritmo indiavolato quello di Tony, sul passo del 2’23” che gli ha permesso di scavare un solco tra sé e il resto della truppa, facendo capire alla concorrenza che lui c’è per la partita iridata e non corre solo per il piacere di farlo.

Cairoli, dunque, si è imposto davanti al compagno di marca Jorge Prado distanziato di 7″922 e all’olandese Jeffrey Herlings (KTM) di 10″502, che dopo una partenza non brillante ha preferito fare di necessità virtù e quindi incamerare punti utili alla classifica generale. Lo stesso ragionamento fatto dal campione del mondo in carica e leader della classifica generale Tim Gajser: lo sloveno della Honda, giunto quarto a 12″831 da Cairoli, ha limitato i danni chiudendo con un buon piazzamento che gli ha permesso di gestire la vetta della classifica. Gajser dunque al comando con 68 punti, con 8 lunghezze di margine su Herlings e 17 sul francese Romain Febvre (Kawasaki), settimo in questa run-1.

Tornando alla cronaca, nella top-10 troviamo anche l’olandese Glenn Coldenhoff (Yamaha) a 15″617, il lettone Pauls Jonass (GasGas) a 16″646, il menzionato Romain Febvre a 18″008, lo svizzero Jeremy Seewer (Yamaha) a 28″321, un ottimo Alessandro Lupino (KTM) a 38″199 e l’elvetico Arnaud Tonus (Yamaha) a 49″569.

Per quanto riguarda il resto della truppa italiana sono da considerare Ivo Monticelli (Kawasaki) 22° e Alberto Forato (GasGas) 31°. Si tornerà sullo sterrato britannico per gara-2 alle 17.00.

CLASSIFICA GARA-1 GP GRAN BRETAGNA 2021 MXGP

1 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 36:02.691 14 0:00.000 0:00.000 2:23.649 8 56.137

2 61 Prado, Jorge ESP RFME KTM 36:10.613 14 0:07.922 0:07.922 2:23.742 5 56.101

3 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 36:13.193 14 0:10.502 0:02.580 2:24.459 8 55.822

4 243 Gajser, Tim SLO AMZS Honda 36:15.522 14 0:12.831 0:02.329 2:24.609 12 55.764

5 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV Yamaha 36:18.308 14 0:15.617 0:02.786 2:25.035 12 55.6

6 41 Jonass, Pauls LAT LAMSF GASGAS 36:19.337 14 0:16.646 0:01.029 2:25.038 11 55.599

7 3 Febvre, Romain FRA FFM Kawasaki 36:20.699 14 0:18.008 0:01.362 2:24.262 6 55.898

8 91 Seewer, Jeremy SUI FMS Yamaha 36:31.003 14 0:28.312 0:10.304 2:24.682 4 55.736

9 77 Lupino, Alessandro ITA FMI KTM 36:40.890 14 0:38.199 0:09.887 2:25.588 4 55.389

10 4 Tonus, Arnaud SUI FMS Yamaha 36:42.260 14 0:39.569 0:01.370 2:25.666 5 55.36

11 919 Watson, Ben GBR ACU Yamaha 36:42.967 14 0:40.276 0:00.707 2:24.787 4 55.696

12 22 Strijbos, Kevin BEL FMB Yamaha 36:45.835 14 0:43.144 0:02.868 2:24.909 4 55.649

13 189 Bogers, Brian NED KNMV GASGAS 36:48.235 14 0:45.544 0:02.400 2:25.113 4 55.57

14 19 Olsen, Thomas Kjer DEN DMU Husqvarna 36:49.593 14 0:46.902 0:01.358 2:24.718 5 55.722

15 89 Van Horebeek, Jeremy BEL FMB Beta 36:53.559 14 0:50.868 0:03.966 2:26.117 5 55.189

16 24 Simpson, Shaun GBR ACU KTM 36:55.006 14 0:52.315 0:01.447 2:26.499 14 55.045

17 10 Vlaanderen, Calvin NED KNMV Yamaha 37:05.759 14 1:03.068 0:10.753 2:26.039 10 55.218

18 811 Sterry, Adam GBR ACU KTM 37:11.066 14 1:08.375 0:05.307 2:26.521 8 55.036

19 161 Östlund, Alvin SWE SVEMO Yamaha 37:12.637 14 1:09.946 0:01.571 2:26.595 11 55.009

20 92 Guillod, Valentin SUI FMS Yamaha 37:13.514 14 1:10.823 0:00.877 2:27.231 11 54.771

21 911 Tixier, Jordi FRA FFM KTM 37:15.159 14 1:12.468 0:01.645 2:26.655 12 54.986

22 128 Monticelli, Ivo ITA FMI Kawasaki 37:26.385 14 1:23.694 0:11.226 2:26.663 2 54.983

23 183 Locurcio, Lorenzo VEN FMV KTM 37:28.062 14 1:25.371 0:01.677 2:28.635 2 54.254

24 32 Van doninck, Brent BEL FMB Yamaha 37:32.749 14 1:30.058 0:04.687 2:28.255 5 54.393

25 991 Watson, Nathan GBR FFM Honda 37:35.307 14 1:32.616 0:02.558 2:28.820 5 54.186

26 152 Petrov, Petar BUL BMF Honda 37:37.987 14 1:35.296 0:02.680 2:29.142 10 54.069

27 151 Kullas, Harri EST EMF Yamaha 37:39.045 14 1:36.354 0:01.058 2:29.041 11 54.106

28 297 Gole, Anton SWE SVEMO Husqvarna 37:41.594 14 1:38.903 0:02.549 2:29.242 7 54.033

29 226 Koch, Tom GER DMSB KTM 37:44.532 14 1:41.841 0:02.938 2:29.313 11 54.007

30 326 Gilbert, Josh GBR ACU Husqvarna 37:46.196 14 1:43.505 0:01.664 2:28.232 2 54.401

31 303 Forato, Alberto ITA FMI GASGAS 37:59.213 14 1:56.522 0:13.017 2:30.715 11 53.505

32 520 Clochet, Jimmy FRA FFM Beta 25:32.969 9 5 laps 5 laps 2:29.863 5 53.809

33 49 Adamson, John GBR ACU KTM 25:43.104 9 5 laps 0:10.135 2:28.748 5 54.212

34 7 Jasikonis, Arminas LTU LMSF Husqvarna 17:53.069 6 8 laps 3 laps 2:29.087 2 54.089

35 29 Jacobi, Henry GER DMSB Honda 0:00.000 0 14 laps 6 laps 0:00.000 0

Credit: Infront